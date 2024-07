A Borgo, l'hommage de la Corse à Antoine de Saint-Exupéry

Alors que sa disparition est restée longtemps mystérieuse, l'écrivain-aviateur a été reconnu en 1948 "Mort pour la France" et son nom inscrit au Panthéon, sur la liste des écrivains morts au champ d’honneur.

Il faudra attendre 1998 pour qu'un pêcheur retrouve dans ses filets une gourmette au nom de "Saint-Ex" au large de Marseille. En 2003, des morceaux de carlingue découverts dans la même zone ont été identifiés grâce au numéro de série de son avion.

Et en 2008, un ancien aviateur allemand, Horst Rippert, a affirmé avoir abattu l'avion, confiant avoir "espéré que ce ne soit pas lui" car, "dans notre jeunesse, nous l'avions tous lu, on adorait ses bouquins".

Légende de l’aviation civile et militaire, héros de guerre et pionnier de l’Aéropostale, Antoine de Saint-Exupéry est célèbre pour ses romans "Courrier Sud", "Vol de Nuit", "Terre des Hommes", et ses récits écrits pendant la guerre, "Lettre à un otage", "Pilote de guerre", ainsi que son chef-d’œuvre "Le Petit Prince".

Ecrit en 1942, "Le Petit Prince" a été publié en anglais en 1943, puis en France par Gallimard à titre posthume en 1946. Ce conte, immédiatement devenu phénomène littéraire, s'est écoulé à plus de 200 millions d'exemplaires et figure parmi les livres les plus traduits (571 langues), après la Bible.