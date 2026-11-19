Faire de la musique un moyen de lutter contre la précarité. C'est le pari de "I Voci di u Core", qui réunira une vingtaine d'artistes insulaires ce vendredi 20 novembre au Spaziu Culturale Carlu Rocchi, à Biguglia. Organisée au profit des Restos du Cœur de Haute-Corse, cette soirée solidaire entend financer l'équivalent de 10 000 repas pour les personnes accompagnées par l'association. Derrière cet événement, un constat préoccupant: les besoins sociaux augmentent sur l'île : "On rentre dans la 42e campagne d'hiver et on sait que la situation n'est pas très favorable. Il y a beaucoup plus de personnes qui s'inscrivent aux Restos du Cœur", explique Alexandre Santerian, le référent départemental des manifestations de l'association.
Inflation, hausse du prix du carburant et saisonnalité de l'emploi figurent parmi les facteurs qui fragilisent les ménages. Parmi les publics concernés, les travailleurs pauvres, dont certains ne travaillent que quatre à six mois dans l'année, mais aussi les familles monoparentales et les retraités disposant de petites pensions: "On a constaté à Bastia que des personnes âgées étaient en train de ramasser de la nourriture dans les poubelles. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années", témoigne-t-il. La situation est d'autant plus difficile que le coût de l'alimentation est particulièrement élevé sur l'île. Selon le responsable, les produits alimentaires coûtent environ 14 % plus cher en Corse que sur le continent. Pour répondre à ces besoins, les Restos du Cœur développent également leurs actions dans les territoires ruraux, notamment dans le Cap Corse, le Nebbiu et le Centre Corse, afin de toucher des personnes parfois éloignées des structures d'aide.
Une vingtaine d'artistes mobilisés pour la solidarité
Pour donner de l'ampleur à cette mobilisation, les organisateurs ont choisi de miser sur la musique. Après un premier concert organisé l'année dernière à Bastia, à l'occasion des 40 ans des Restos du Cœur, cette nouvelle édition prend une forme différente. La programmation réunira notamment Philippe Corticchiato, alias DJ Corti, parrain de l'événement, Delia Lucia, marraine de cette édition, ainsi que Feli Travaglini, invité d'honneur. Plusieurs artistes révélés par The Voice, The Voice Kids et Talenti seront également présents. Pour les organisateurs, cette soirée est aussi l'occasion de faire se rencontrer plusieurs générations d'artistes. Une manière de prolonger un engagement déjà présent dans la culture insulaire, notamment avec une adaptation en langue corse de la chanson des Restos du Cœur réalisée en 1995.
Mais l'objectif est aussi de proposer un moment de partage, loin de l'image parfois dramatique de la précarité: "On parle de gens qui viennent aux Restos du Cœur parce qu'ils ont les frigos vides. L'idée, c'est de compenser cette thématique assez dramatique par un côté festif", souligne le référent départemental. Des bénéficiaires de l'association seront d'ailleurs invités à assister au spectacle, afin de leur permettre de profiter eux aussi d'un événement culturel.
10 000 repas à financer
Le principe est simple : aux Restos du Cœur, un euro permet de financer un repas. Les 10 000 repas espérés représentent donc un objectif de collecte de 10 000 euros. Une somme qui permettra notamment à l'association d'acheter des produits qu'elle ne reçoit pas suffisamment sous forme de dons: "Aujourd'hui, on est obligés d'acheter environ un tiers de ce que l'on distribue", précise Alexandre Santerian. Les billets sont proposés au tarif de 20 euros et l'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association départementale. Au-delà de l'objectif initial, les recettes supplémentaires pourraient également permettre d'améliorer les colis alimentaires, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année.
Les portes ouvriront dès 19 heures, avec une buvette et une petite restauration. Un DJ assurera le warm-up à 20 heures avant le début du concert à 21 heures. Les organisateurs espèrent faire de "I Voci di u Core" un rendez-vous récurrent pour continuer à soutenir les personnes les plus fragiles en Haute-Corse.
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