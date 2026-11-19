Faire de la musique un moyen de lutter contre la précarité. C'est le pari de "I Voci di u Core", qui réunira une vingtaine d'artistes insulaires ce vendredi 20 novembre au Spaziu Culturale Carlu Rocchi, à Biguglia. Organisée au profit des Restos du Cœur de Haute-Corse, cette soirée solidaire entend financer l'équivalent de 10 000 repas pour les personnes accompagnées par l'association. Derrière cet événement, un constat préoccupant: les besoins sociaux augmentent sur l'île : "On rentre dans la 42e campagne d'hiver et on sait que la situation n'est pas très favorable. Il y a beaucoup plus de personnes qui s'inscrivent aux Restos du Cœur", explique Alexandre Santerian, le référent départemental des manifestations de l'association.





Inflation, hausse du prix du carburant et saisonnalité de l'emploi figurent parmi les facteurs qui fragilisent les ménages. Parmi les publics concernés, les travailleurs pauvres, dont certains ne travaillent que quatre à six mois dans l'année, mais aussi les familles monoparentales et les retraités disposant de petites pensions: "On a constaté à Bastia que des personnes âgées étaient en train de ramasser de la nourriture dans les poubelles. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années", témoigne-t-il. La situation est d'autant plus difficile que le coût de l'alimentation est particulièrement élevé sur l'île. Selon le responsable, les produits alimentaires coûtent environ 14 % plus cher en Corse que sur le continent. Pour répondre à ces besoins, les Restos du Cœur développent également leurs actions dans les territoires ruraux, notamment dans le Cap Corse, le Nebbiu et le Centre Corse, afin de toucher des personnes parfois éloignées des structures d'aide.



