A Biguglia, la soirée au profit de Scola Corsa a fait un carton

Dans l'après-midi, toujours au Spaziu Carlu Rocchi, l'association Scola Corsa a d'abord tenu son Assemblée Générale, puis a accueilli un public encore plus large venu assister à trois conférences sur le thème des vertus du modèle immersif.

Ghjuvan Petru Luciani, conseiller pédagogique en langue corse et membre du conseil d'administration de l'association, a ouvert la série de conférences en retracant l'historique de l'initiative Scola Corsa. Il a commenté les effectifs et le taux d'exposition à la langue corse des élèves des filières standard, bilingue et immersive du service public, analysant à la fois les succès et les limites du dispositif académique actuel. Sans opposer les démarches du public et de l'associatif, il a souligné l'importance d'une complémentarité en mettant en avant la nouvelle offre de service public introduite par Scola Corsa. Il a conclu en mettant en lumière l'excellence des résultats obtenus dans les quatre écoles et l'évolution progressive vers une pédagogie innovante et dynamique grâce à cette démarche pionnière.

Ensuite, Alanu Di Meglio, professeur émérite à l'Université de Corse, a rappelé les progrès réalisés au sein du système éducatif public en Corse au cours des dernières décennies. Il a présenté des données chiffrées de l'Académie montrant qu'au primaire, 90% des élèves reçoivent un enseignement en langue et culture corses, dont 50% de manière bilingue, et environ 300 enfants (sur 23 000) sont inscrits en immersion partielle (70% du temps scolaire). Il a regretté cependant le manque d'analyses qualitatives accompagnant ces statistiques quantitatives, soulignant l'importance d'évaluer plus précisément l'efficacité du dispositif. Plaidant pour un enseignement bi-plurilingue favorisant l'épanouissement harmonieux de l'élève dans son environnement social, il a appelé à une complémentarité entre les différents formats existants tout en saluant l'arrivée d'un nouvel acteur porteur de dynamiques positives.

Enfin, Egoitz Urrutikoetxea, directeur pédagogique du réseau Seaska au Pays basque, a débuté son intervention en projetant une vidéo retraçant le développement des Ikastola et en exposant les chiffres actuels du réseau Seaska : 4400 élèves, 37 écoles primaires, 4 collèges et un lycée (régulièrement classé parmi les 10 meilleurs de France). Il a souligné l'efficacité de ce réseau immersif, qui forme la majorité des professionnels du secteur, mais a également noté le déclin persistant de la pratique de la langue basque. Il a indiqué que l'exemple à suivre se trouve au-delà des Pyrénées, au Pays basque sud, où 85% des jeunes sont scolarisés en immersion grâce au statut d'autonomie. Il a également mentionné la nécessité d'une approche transversale incluant des aspects professionnels, économiques, technologiques et culturels pour revitaliser la langue basque dans la société.