À Bastia, une plongée immersive dans les secrets des canyons sous-marins

La science comme outil de transmission





Au-delà de la découverte scientifique, Plongée au cœur des canyons s’inscrit dans une démarche pédagogique. L’objectif est clair : sensibiliser le public à la richesse des milieux marins profonds, tout en posant la question de leur préservation à long terme. « Il est très important de pouvoir faire connaître ces habitats, ces espèces à notre population, aux gestionnaires, aux élus pour qu'ils se rendent compte de la richesse et surtout dans l’intérêt de leur préservation. Par exemple, le mont sous-marin est représenté sur les cartes marines comme un dôme, alors que c’est un mont très accidenté avec des failles et des petites vallées. Et surtout, on n'imaginait pas trouver des traces de baleine à bec de cuvier, ça veut dire qu'il y a une diversité et qu’il va peut-être falloir préserver la surface de la navigation. »





L’exposition trouve également un écho particulier chez son parrain, le photographe et biologiste marin Laurent Ballesta. « Plus on apprend et plus on mesure tout ce qui reste à connaître. C’est le plus intéressant dans l’exploration et la recherche. Grâce à cette exposition, vous allez en savoir davantage sur les canyons, les grandes profondeurs, mais c’est surtout une porte ouverte vers ce qui reste à découvrir », a-t-il déclaré en visioconférence à l'attention des élèves présents lors de l’inauguration.





Un message partagé par la municipalité, qui fait de l’éducation à l’environnement un axe fort de sa politique culturelle. « Ce n'est pas seulement de la découverte, c'est de l'exploration. C''est aussi la possibilité de comprendre la réalité et peut-être aussi à terme de changer cette réalité », indique Ivana Polisini, adjointe au maire chargée de la politique éducative, à la jeunesse et à la petite enfance. « Notre idée, c'est de faire en sorte que la science n'apparaisse pas comme étant quelque chose d'impossible à atteindre, compliquée et que ce soit rebutant, mais de faire quelque chose qui soit très ludique. »





L’exposition s’inscrit dans une saison plus large, placée sous le signe de la mer, de la biodiversité et du partage des savoirs. Tout au long de l’année, la Casa di e Scenze proposera des activités pédagogiques, des ateliers en lien avec des partenaires comme la WWF, ainsi que des rencontres scientifiques destinées à croiser les regards entre chercheurs, scolaires et grand public. D'autres échanges sont attendus autour du travail de Laurent Ballesta, « qui pourrait revenir à Bastia » dans le cadre de nouveaux rendez-vous.





L’exposition Plongée au cœur des canyons est à découvrir du samedi 27 septembre 2025 au samedi 18 juillet 2026.





Le programme complet de la saison de la Casa di e Scenze.

