À Bastia, le lycée Paul-Vincensini multiplie les projets Erasmus+

Depuis deux ans, le lycée Paul-Vincensini bénéficie d’une accréditation Erasmus+, un dispositif de financement de l’Union européenne qui lui permet de développer régulièrement des projets de mobilité pour ses élèves et ses enseignants. À travers cette accréditation, l’établissement bastiais s’inscrit dans une démarche « d’ouverture à l’international et d’amélioration des compétences linguistiques des élèves », tout en travaillant sur des thématiques fortes comme l’écologie, la citoyenneté européenne ou encore les questions de santé.





Concrètement, plusieurs mobilités de groupe sont organisées chaque année en partenariat avec des établissements étrangers. En 2026, des élèves.corsica/Bastia-les-etudiants-du-lycee-Paul-Vincensini-se-mobilisent-pour-pour-les-enfants-malgaches_a86996.html ont ainsi participé à des échanges en Norvège, en Espagne et en Allemagne. « On s'organise, on échange avec des collègues de ces pays qui travaillent plus ou moins autour du même thème que nous, et on envoie les élèves qui sont accueillis en famille sur place et on fait la même chose chez nous », explique Cordula De Brouhns, professeure d'allemand et d'anglais. « C'est vraiment une expérience pour amener nos élèves ailleurs, et pour avoir ensuite un impact chez nous, même s’ils gardent évidemment des amitiés avec les élèves des autres pays. »





Les séjours, « loin d’être des programmes touristiques », s’inscrivent dans différents projets pédagogiques, portés par les professeurs. « Pour l’aspect écologique, on va là-bas pour voir un peu comment ils trient leurs déchets, comment sont respectés les lieux au sein de l'école, quelles sont les possibilités de recyclage… En Norvège, on a aussi travaillé sur la démocratie, et on a visité le musée de la paix à Oslo. Ça tourne toujours autour de trois grands axes différents, mais qui sont toujours connectés », précise la professeure.

