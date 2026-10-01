À Bastia, la Corse médiévale livre de nouveaux secrets

Pour sa 6e édition, le séminaire médiéval de la Bibliothèque d’étude et de recherche Tommaso Prelà, à Bastia, s’intéressera à deux sites et deux périodes qui permettent de porter un nouveau regard sur l’histoire médiévale de la Corse. Organisée ce jeudi 22 octobre à partir de 9 h 30, cette journée, ouverte à tous, sera consacrée le matin aux dernières recherches archéologiques menées à Poggio del Palazzo, à Corte, avant de se tourner l’après-midi vers Bonifacio et ses statuts médiévaux. Comme lors des précédentes éditions, chaque demi-journée sera consacrée à une seule intervention afin de laisser une large place aux échanges et à la discussion avec le public.



À 10 heures, Daniel Istria interviendra sur les recherches archéologiques menées sur le site de Poggio del Palazzo, à Corte, avec Antoine Franzini, Philippe Colombani et Stéphane Orsini. « Daniel Istria est directeur de recherche au CNRS, rattaché au laboratoire AOROC à Paris », souligne Linda Piazza, directrice de la bibliothèque patrimoniale bastiaise. « Archéologue, il travaille sur les lieux de pouvoir en Méditerranée occidentale durant l'Antiquité tardive et le premier Moyen Âge. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles sur la Corse. Il a notamment dirigé la publication d'une monographie consacrée à l'évêché et aux édifices de culte de la cité de Mariana ».



Son intervention fera le point sur les recherches archéologiques menées depuis 2024 sur le site de Poggio del Palazzo à Corte. L’enquête s’intéressera particulièrement aux profondes mutations que connaît l’agglomération entre le VIe et le VIIe siècle, au moment où s’opèrent d’importants changements dans l’organisation des territoires. Elle cherchera également à éclairer la place occupée par Poggio del Palazzo dans la Corse à l’aube du Moyen Âge : quelle était sa fonction et quels pouvoirs s’y exerçaient ? L’étude des vestiges permettra ainsi d’examiner son éventuel rôle politique, militaire et religieux et, plus largement, de mieux saisir la place de cette agglomération dans les dynamiques qui traversent alors l’île.



À 14 heures, Philippe Colombani interviendra sur « Les statuts de Bonifacio : un regard sur une société urbaine dans la Corse médiévale », avec Antoine Franzini, Daniel Istria et Stéphane Orsini.



« Philippe Colombani est professeur d’histoire-géographie au lycée Laetitia-Bonaparte à Ajaccio, docteur en histoire médiévale et enseignant à l’Université de Corse », indique Linda Piazza. Il est l’auteur du livre Héros corses du Moyen Âge, paru chez Albiana en 2010. Sa thèse, intitulée Les Corses et la Couronne d’Aragon, fin XIIIe-milieu XVe, projets politiques et affrontement des légitimités, publiée en 2020 chez Alain Piazzola, s’intéresse aux liens politiques et idéologiques entre la Corse et l’espace catalan. Son dernier article, « La route des îles de la Couronne d’Aragon : dominer, unir, partager, une histoire méditerranéenne », à paraître dans les actes du colloque Cartographie et représentation des îles en Méditerranée XIIe-XXIe siècle, retrace l'historiographie de ce concept impérial porté par la monarchie aragonaise pour justifier son expansion.



Cette seconde partie du séminaire prendra une résonance particulière avec la redécouverte récente du plus ancien exemplaire connu des statuts de Bonifacio, acquis par la ville en 2025. « Il y a cinquante ans, les travaux de Marie-Claude Delmas-Bartoli sur les statuts de Bonifacio et ceux de Jean-André Cancellieri sur le fonds notarial de la cité au Moyen Âge redonnaient à l'étude de l'histoire médiévale de la Corse une impulsion qui ne s'est plus démentie depuis. Étant la seule ville de l'espace insulaire médiéval, Bonifacio bénéficie d'une richesse documentaire exceptionnelle à disposition des historiens. "Hong Kong" des mers de Corse et de Sardaigne, colonie génoise paranoïaque en terre corse, isolat ligure, la cité de Bonifacio a accumulé bien des qualificatifs plus ou moins pertinents. La redécouverte récente du plus ancien exemplaire connu des statuts de Bonifacio, dont la ville a fait l'acquisition en 2025, redonne une actualité à la recherche autour de la nature et de la fonction de la ville dans la Corse médiévale », ajoute Linda Piazza.



Une redécouverte qui permettra donc de rouvrir le dossier de la place particulière occupée par Bonifacio dans la Corse du Moyen Âge et d'apporter un nouvel éclairage sur la société qui vivait alors dans la cité.



Comme pour les éditions précédentes, le format retenu doit permettre aux chercheurs de développer largement leurs travaux, mais aussi au public de prendre part aux discussions. Le 6e séminaire médiéval débutera à 9 h 30 à la Bibliothèque d’étude et de recherche Tommaso Prelà, à Bastia. Il est ouvert à tous.