A Bastia, Serena Luigi s’est formée à la naturopathie

- Qu’est-ce que la naturopathie ?

⁃ La naturopathie est une hygiène et une médecine naturelle. Elle consiste à prendre en compte l’être humain dans sa globalité et d’agir, non pas sur le traitement des effets, mais sur l’origine des maux. C’est une médecine des profondeurs, restauratrice de la santé par la suppression des causes. De tout temps, les hommes se sont soignés avec les aliments, les plantes, l’eau, les applications d’argiles, les bains, les manipulations…



⁃ Et comment ça marche ?

⁃ Le naturopathe part du principe que la santé naturelle dépend essentiellement d’une alimentation naturelle, digeste, équilibrée et mesurée. Il y aussi la pratique de l’exercice physique qui est essentielle, un sommeil de qualité et en quantité suffisante et pour terminer une sérénité mentale. Ainsi, la conduite du naturopathe consiste à rétablir ces facteurs de santé et utiliser des thérapies naturelles.



⁃ Lesquelles ?

⁃ La phytothérapie, l’aromatherapie, la gemmothérapie, la mycotherapie à base de champignons mais aussi des compléments alimentaires, des techniques de gestion du stress, contrôle des émotions. Chaque situation, chaque individu est unique et requiert une attention différente.



⁃ A qui s’adresse-t-elle ?

⁃ Aussi bien aux adultes qu’aux enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées… Le suivi d’un naturopathe est adapté à chaque période de la vie.



⁃ À quel moment peut-on y avoir recours ?

⁃ On peut y avoir recours à n’importe quel moment ! De façon préventive, pour conserver un bon état de santé, pour améliorer son hygiène de vie mais aussi pour les troubles qui gâchent le quotidien. La naturopathie peut s’appliquer aussi bien aux troubles, aux problèmes de sommeil qu’à la fatigue chronique, les burn-out, le stress, les problèmes de peau, les troubles respiratoires et ORL, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des troubles gynécologiques, urinaires, cardiovasculaires. Il faut savoir que l’on peut aussi diminuer les effets secondaires de traitements lourds et accompagner de grosses pathologies.



- Elle peut remplacer la médecine traditionnelle ?

- La naturopathie ne prétend pas se substituer à la médecine allopathique, mais plutôt être nécessaire dans les maladies chroniques. Elle peut apporter des réponses là où la médecine allopathique semble parfois être dépassée. Le naturopathe n’intervient pas dans les traitements en cours, ne fait pas de diagnostic et ne gère aucunes urgences auxquelles seule la médecine classique est habilitée à répondre.



⁃ Est-elle reconnue ?

⁃ La naturopathie est aujourd’hui reconnue comme “médecine non conventionnelle” par le Parlement européen et comme 3ème “médecine traditionnelle” par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), après les médecines chinoise et ayurvédique. La naturopathie est une discipline non règlementée, c’est-à-dire qu’il n’y existe pas de diplôme d’Etat en France. Mais il y a des écoles ou des centres de formation qui délivrent une certification.



⁃ Est-elle remboursée ?

⁃ La naturopathie et les pratiques qui y sont associées ne sont actuellement pas prises en charge par la Sécurité Sociale. Néanmoins, de plus en plus de mutuelles remboursent partiellement ou totalement ce type de consultations. Pour cela, il suffit de leur transmettre une facture.



⁃ Combien coûte une première séance et un suivi ?

⁃ La première séance dure plus longtemps, généralement 1h30, afin de connaître au mieux la personne, et coûte généralement 65€. Puis le suivi, dure entre 50mn et 60mn et coûte à peu près 50€. Cela dépend des thérapeutes.