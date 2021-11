A Bastia, Century 21-Jade Immobilier organise une collecte de jouets pour des enfants défavorisés

L’équipe de l’agence Century 21 de Bastia se mobilise de cette année encore pour que les enfants puissent passer des belles fêtes de Noel. Elle relance, en effet, sa collecte de jouets au profit de l’antenne locale des Les restos du coeur et de la Croix-Rouge.

"Dans le contexte sanitaire et économique actuel, il nous semble encore plus indispensable d’aider les plus modestes, et de participer au bonheur des enfants en leur offrant un cadeau pour Noël. - indique Dominique Poggi, gérant de l'agence, Afin de ne prendre aucun risque, nous vous encourageons à privilégier des jouets à surface lisse, qui puissent être facilement désinfectés."

L'agence invite donc les habitants qui le désirent à déposer à agence, CENTURY 21 Jade Immobilier, 3 Boulevard Paoli, les jouets auxquels ils souhaitent donner une seconde vie, et le 6 décembre prochain, il sera organisé une grande soirée pour la remise officielle des jouets aux associations.