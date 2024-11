À Ajaccio, une collecte alimentaire pour les malades du sida

Le samedi 30 novembre, l’association Aiutu Corsu, qui lutte depuis des décennies contre le VIH en Corse, organise sa collecte alimentaire annuelle dans plusieurs grandes surfaces partenaires de l'île. Ce rendez-vous, fidèle à la Journée mondiale de lutte contre le sida célébrée le 1er décembre, est devenu incontournable. "Cela fait maintenant environ 24 ans que nous organisons cette collecte annuelle, chaque année autour du 1er décembre, en lien avec la Journée mondiale de lutte contre le sida. C’est donc une collecte unique, qui nous permet de redistribuer toute l’année des produits essentiels aux personnes que nous accompagnons, notamment les personnes vivant avec le VIH et leurs familles," explique Sylvie Marcaggi, présidente de l'association.



Une générosité intacte malgré les difficultés

Malgré un contexte économique parfois complexe, la mobilisation des donateurs reste forte, un élan de solidarité qui touche profondément les membres d’Aiutu Corsu. "Chaque année, la participation des donateurs est très forte, et nous constatons une grande générosité de la part des personnes, malgré les difficultés économiques que certains rencontrent. Le nombre exact de donateurs est difficile à chiffrer, car nous collectons dans plusieurs grandes surfaces, et le flux de personnes est important. Mais ce que l’on peut dire, c’est que l’engouement et la générosité sont toujours au rendez-vous."



Quels produits collecter ?

L’objectif est de rassembler des denrées non périssables et des produits d’hygiène : pâtes, riz, conserves, café, savon, ou encore dentifrice. "Il est important que les produits soient non périssables, pour assurer une conservation optimale. Une fois les produits collectés, ils sont stockés dans nos locaux, puis redistribués selon les besoins des bénéficiaires tout au long de l'année," précise Sylvie Marcaggi.



L'impact de cette collecte dépasse les espérances, comme le souligne Audrey Bertolini, chargée du soutien à Aiutu Corsu : "Grâce à la générosité des habitants, l'association a pu redistribuer les produits collectés tout au long de l'année précédente, et même en faire profiter les étudiants de l'université de Corte qui en avaient besoin. À titre d'exemple, l'association a distribué 524 colis alimentaires l'année dernière, ainsi que 425 colis contenant des produits spécifiques."



Où donner ?

Les points de collecte seront installés dans des supermarchés partenaires à Ajaccio : Carrefour Market Mezzavia, Carrefour Rocade, Auchan Mezzavia et Monoprix. Les volontaires de l'association y accueilleront les dons tout au long de la journée du 30 novembre.

"Cette aide est vraiment précieuse pour ces personnes car elle leur permet de faire face à des difficultés matérielles et financières au quotidien. C’est une action importante pour nous, car elle fait partie intégrante de notre soutien aux malades," conclut Sylvie Marcaggi.