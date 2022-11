A Ajaccio, on a célébré les 20 ans de la validation des acquis de l'expérience

"Notre objectif est d'accompagner les candidats tout au long du parcours grâce des informations collectives sur les différentes étapes : de l'orientation vers le bon diplôme jusqu'aux financements, explique Amel Corny, en fonction depuis un an et qui figure parmi la floppée d'intervenants du jour. On doit aussi promouvoir la VAE, faire connaître ce dispositif : avec un an d'expérience, on a la possibilité de prétendre à un diplôme et faire reconnaitre ses acquis professionnels."

Au sein du pôle VAE accompagnement du GIPACOR, figurent 35 accompagnateurs experts pour apporter aux candidats la compétence pédagogique et une expertise métier. Emmanuelle Honorine, présente aujourd'hui en sa qualité de diplômée, en fait aussi partie. "De base, j'étais économiste de la construction et je ne devais pas du tout être enseignante, ironise la professeure en génie civile de 34 ans. Je n'ai pas pu partir sur le continent faire mes études et j'ai entrepris une démarche VAE en 2018 car je n'avais pas obtenu mon BTS. J'effectuais des remplacements au lycée professionnel Jules Antonini et la VAE m'a permis d'entre dans la profession d'enseignante."



Aujourd'hui, la VAE propose six parcours de formation. Pour y participer, le DAVA mène des études spécifiques et les candidats doivent effectuer des tests de positionnement, afin de définir leurs attentes et le parcours adéquat.