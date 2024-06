A Ajaccio, les chercheurs de Sorbonne université dévoilent les trésors anciens de la Bibliothèque Fesch

La Bibliothèque Fesch, peu connue des chercheurs européens, recèle un trésor patrimonial considérable. « Elle comporte un fonds de livres anciens qui est extrêmement riche, qui a été rassemblé et conçu par Lucien Napoléon Bonaparte », relate Hélène Casanova-Robin. « Le but était de diffuser ce qu'il y a sur l'île qui est un lieu de savoir comportant toutes les disciplines sur le modèle d'une bibliothèque humaniste de la Renaissance et qui soit comme ça accessible facilement à toute la population de l'île. Ce fonds a été enrichi également avec la collection du Cardinal Fesch qui était extrêmement riche. »



Un aspect intrigant de la Bibliothèque Fesch réside dans la provenance mystérieuse de certains livres. « C'est une source de mystère pour certains et ce sont les bibliothécaires qui essayent de travailler ardemment à cela », explique Hélène Casanova-Robin. « Certains ouvrages appartenaient au Cardinal Fesch, qui les avait achetés en tant que collectionneur d'art et de livres, souvent en Italie où le commerce de livres était très intense entre érudits. Lucien Napoléon Bonaparte a également acquis des livres un peu partout, y compris en France. À notre surprise, certains livres proviennent de l'ancienne Sorbonne, d'autres de couvents en Corse, ainsi que de monastères ou de couvents français et européens. Certains ouvrages proviennent aussi des saisies révolutionnaires après la Révolution française. Lucien Napoléon Bonaparte achetait souvent des lots de livres sur le marché, contribuant ainsi à la diversité de la collection. »



« C'est passionnant. C'est aussi un appel pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du livre, pour explorer l'histoire de cette bibliothèque. Beaucoup de travaux ont été réalisés, mais quel public venait consulter ces livres ? Quel intérêt suscitent-ils ? Il serait vraiment enrichissant de comprendre comment, en Corse, ces ouvrages ont été perçus au XIXe et au XXe siècle », explique la professeure de littérature latine.



La rénovation de la bibliothèque, initialement perçue comme un obstacle, s'est révélée être une opportunité inespérée. « Quand j'ai appelé, j'ignorais complètement qu'il y aurait des travaux et finalement ça a été une chance incroyable. Les étagères étaient très hautes donc certains livres étaient inaccessibles et ils ont tous été descendus » explique Casanova-Robin. « Maintenant, on peut les consulter directement car tous les livres ont été placés dans des salles de réserves, dans l'ancienne médiathèque. »