À Ajaccio, les 80 bacheliers ayant obtenu la mention très bien mis à l'honneur par la Ville

Il y a dix jours les quelques 2817 candidats corses ont découvert leurs résultats du baccalauréat. Et certains ont alors eu la bonne surprise de découvrir qu’en récompense de leur travail ils s’étaient particulièrement illustrés avec l’obtention d’une mention « très bien », assortie, dans le meilleur des cas, des félicitations du jury.



À Ajaccio, ce sont près de 80 lycéens qui ont obtenu cette distinction. Afin de les mettre à l’honneur, la ville organisait une cérémonie dans la cour du musée Fesch ce mercredi soir en présence du maire de la cité impériale, Stéphane Sbraggia, de Virginie Frantz, secrétaire générale de l’Académie de Corse, du Dasen, Dominique Poggioli, ainsi que de Rose-Marie Ottavy, adjointe aux affaires scolaires, Simone Guerrini, adjointe à la culture et au patrimoine et Marie-Noëlle Nadal, conseillère municipale.



Devant leurs proches, les élèves ont été appelés un à un à monter sur scène par les proviseurs de leurs lycées respectifs (Saint Paul, Fesch, Laetitia, Jules Antonini, Finosello, et du CFA Amapara Ajaccio) qui leur ont remis des bons d’achats de 100 euros dans un magasin de produits culturels, techniques et d’électroménager offerts par la Ville.



Les invités ont ensuite partagé un moment de convivialité autour d’un buffet afin de finir cette année couronnée de succès en beauté.