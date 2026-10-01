À Ajaccio, le salon nautique ambitionne de faire rayonner toute une filière

Une centaine de bateaux prendront place au port Charles Ornano pour la cinquième édition du Salon Nautique d’Ajaccio. Organisé par la Ville et le port, l’événement se déroulera du jeudi 15 au dimanche 18 octobre. Pendant quatre jours, les visiteurs pourront découvrir des bateaux neufs et d’occasion, échanger avec les professionnels et, pour certains modèles, prendre la mer à l’occasion d’essais organisés par les vendeurs. « Le salon nautique reste sur les bases de la première édition : mettre en avant les socioprofessionnels du nautisme de la région et proposer une offre de bateaux neufs et d’occasion », résume Paul Corticchiato, directeur du port Charles Ornano. Des essais s’adressent aux visiteurs intéressés par les bateaux exposés. Ils sont organisés par les professionnels, qui accompagnent les personnes à bord sur le plan d’eau du golfe d’Ajaccio.





Quinze entreprises environ sont annoncées cette année. Elles représentent plusieurs pans de l’activité nautique : vente et location, accastillage, mécanique, entretien et réparation, catamarans et multicoques, mais aussi loisirs nautiques et services. Au-delà des bateaux présentés, le salon entend donner à voir un écosystème qui comprend également la construction et la maintenance navales, la formation, la sécurité et la protection de l’environnement marin.





Une vitrine pour les professionnels



Pour Paul Corticchiato, cette visibilité est le principal enjeu du rendez-vous. « Aujourd’hui, en Corse, nous avons besoin d’un salon pour avoir plus de visibilité, et surtout pour mettre en avant les socioprofessionnels. C’est le principal enjeu d’un salon de ce type », souligne-t-il. Le directeur situe le salon dans un bassin de plus de 100 000 habitants, où le nautisme est présent à travers les ports et les zones de mouillage de la rive sud. Il rappelle également le rôle des ports Charles Ornano et Tino Rossi, qui rassemblent ensemble plus de 1 300 places. Le rendez-vous ajaccien veut ainsi s’inscrire au cœur d’un territoire où plaisance, activités nautiques et métiers liés à la mer occupent une place importante.





Selon une étude CorsiStat réalisée pour l’ADEC à partir de données de 2022, Ajaccio compte 103 établissements liés au nautisme et 497 postes sur l’année. À l’échelle de la communauté d’agglomération du Pays ajaccien, 141 établissements représentent 583 postes, soit près d’un quart des postes de la filière insulaire, qui illustrent l'importance de ce poids économique. Mais, le salon reste avant-tout un rendez-vous commercial primordial. Paul Corticchiato évoque un niveau de ventes qui a pu atteindre près de 8 millions d’euros lors de l'édition 2024. L’an passé, le montant aurait été plus proche de 4 millions, dans une édition « un peu plus calme ». Une vingtaine de bateaux avaient toutefois trouvé preneur parmi les 111 exposés.





Des visiteurs de Corse et du continent



La période choisie contribue, selon le directeur, à attirer un public venu de différents horizons. Le salon se tient au début des vacances scolaires de la Toussaint et accueille aussi bien des visiteurs locaux que des personnes venues du continent. « On a des retours très positifs des hôteliers, parce que des gens de toute la Corse et du continent se déplacent pour venir voir le salon », indique-t-il. Le port Charles Ornano accueille des plaisanciers depuis 1989 et dispose d’une capacité de près de 1 040 places. Le communiqué fait état d’un peu plus de 39 000 nuitées de passage cette saison, contre 1 500 il y a douze ans, avec près de 34 nationalités accueillies. Le chiffre d’affaires lié au passage a progressé de 21 % par rapport à 2025.





La protection du milieu marin fait aussi partie des sujets mis en avant par le port et les partenaires du salon, parmi lesquels figurent notamment la SNSM, le Pavillon Bleu, Alliance Posidonia et Ports Propres. Le port indique avoir installé des capteurs d’alerte aux pollutions marines et s’être doté d’un robot de surface, le Jellyfishbot, destiné à collecter les déchets et pollutions flottants. Des campagnes de dépollution sont également organisées par la capitainerie.





Autre projet annoncé : l’installation, en juin 2027, d’une station de lavage des bateaux utilisant de l’eau de mer déminéralisée. Équipée de panneaux solaires, elle doit fonctionner de manière autonome en énergie électrique. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de programmes de coopération entre ports de plaisance français et italiens. Le salon sera ouvert jeudi 15 octobre de 17 à 21 heures, vendredi 16 et samedi 17 de 10 à 19 heures, puis dimanche 18 de 10 à 18 heures. L’entrée est libre.









