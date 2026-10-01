Téléthon 2026 - Les écoliers de Balagne sensibilisés aux gestes qui sauvent

Une action de prévention menée dans plusieurs écoles

Les équipes du SIS 2B et UDPSIS 2B mobilisées, sont intervenues dans les écoles de L’Île-Rousse, Monticello, Santa-Reparata-di-Balagna et Corbara. Au fil des ateliers proposés, les élèves ont été invités à découvrir les comportements à adopter lorsqu’une personne se trouve en difficulté. Explications, démonstrations et mises en situation ont permis d’aborder les premiers gestes de secours dans un cadre pédagogique adapté aux enfants. Cette approche pratique vise notamment à leur donner davantage de confiance face à une situation inhabituelle et à leur faire comprendre l’importance d’alerter rapidement les secours tout en adoptant les bons réflexes.



Des apprentissages récompensés

La participation active des enfants a été au cœur de ces rencontres. À l’issue des différents ateliers, chacun d’entre eux a reçu un diplôme de réussite, venant marquer son implication dans cette démarche de sensibilisation. Comme le souligne le Ltn-Colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes du SIS Cismonte et président de l’UDPSIS 2B : « Au-delà de l'apprentissage technique, ces rendez-vous permettent également de familiariser les plus jeunes avec les valeurs de solidarité, d'entraide et de responsabilité qui accompagnent traditionnellement les actions menées autour du Téléthon ».



Une mobilisation qui se poursuivra sur le terrain

Cette opération dans les établissements scolaires constitue une première étape avant les prochaines actions prévues dans le cadre du Téléthon 2026, parmi lesquelles figurera une collecte de dons à vélo. L’objectif est ainsi de conjuguer sensibilisation aux premiers secours et mobilisation en faveur de la recherche et des personnes concernées par les maladies rares.



Le SIS 2B salue un partenariat durable

Le SIS 2B tient également à souligner la qualité du partenariat établi avec les responsables et les bénévoles de l’AFM-Téléthon 2B. Une collaboration qui s’inscrit dans la durée et qui permet de multiplier les initiatives de proximité au bénéfice du Téléthon. Il se félicite de pouvoir compter sur l’engagement des équipes de l’association, mobilisées sous l’impulsion de Catherine Château-Artaud, dont le dynamisme contribue largement à faire vivre ces rendez-vous sur le territoire « Cette coopération entre les sapeurs-pompiers et les bénévoles de l’AFM-Téléthon 2B permet ainsi de rapprocher deux dimensions complémentaires : la transmission d’une véritable culture des premiers secours et la mobilisation citoyenne en faveur du Téléthon » a rappelé Hyacinthe Vanni président du SIS Cismonte.



Les sapeurs-pompiers aux côtés des enfants

Plusieurs personnels du SIS 2B ont pris part à ces journées afin d’encadrer les ateliers et de partager leur expérience avec les élèves. La présence renouvelée de Fabrice Agati, Olivier Tomasi, Angeot Santucci et Nicolas Peretti, engagés chaque année auprès des enfants, témoigne de leur fidélité à cette action. La garde du CIS de L’Île-Rousse constituée de Damien Volpéi, François-Xavier Savelli et Pierre-Paul Orsini-Beneteau a également participé à cette étape de la campagne avec bienveillance et pédagogie.

Le SIS 2B adresse enfin ses remerciements aux établissements scolaires, aux équipes éducatives, aux accompagnateurs et surtout aux élèves pour leur participation, ainsi qu’à l’ensemble des sapeurs-pompiers et bénévoles du réseau amicaliste engagés dans cette nouvelle édition du Téléthon. Une mobilisation qui rappelle que la solidarité peut aussi commencer par un geste simple : savoir comment réagir lorsque quelqu’un a besoin d’aide.