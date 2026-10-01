À Bastia, les lycéens dans la rue pour réclamer une école à la hauteur de leurs ambitions

À l’initiative de la manifestation, Joseph Battistelli, élève de terminale de 17 ans au lycée du Fango, assume son rôle dans le mouvement. Après les blocages organisés ces dernières semaines, le lycéen veut maintenir la mobilisation et empêcher que les revendications ne retombent dans l’oubli: "Nous cherchons actuellement à amplifier la pression, car nous savons que si nous la relâchons, le gouvernement pourra balayer nos revendications d’un revers de main", explique-t-il. Le choix de se rassembler devant le rectorat n’est pas anodin. Pour les jeunes mobilisés, il ne s’agit plus seulement d’interpeller les directions des établissements, mais de s’adresser directement à l’institution chargée de l’Éducation nationale: "Bloquer le lycée ne sert à rien, étant donné que nous avons déjà discuté avec notre proviseur. L’académie représente directement l’Éducation nationale. Nous allons donc chercher au cœur du problème", justifie le lycéen.





Dans le même établissement, les difficultés sont concrètes. Il cite notamment l’absence récurrente de l’infirmière, qui ne serait présente qu’une à deux fois par mois selon lui. Il évoque également des élèves restés plusieurs mois sans professeur de spécialité, ainsi que les problèmes rencontrés par les internes, entre chauffage défaillant, difficultés d’accès à l’eau et dégradations des plafonds. Pour autant, Joseph Battistelli tient à souligner que la mobilisation ne se résume pas aux problèmes propres à son lycée. Il reconnaît que le dialogue reste possible avec la direction de son établissement, mais estime que les revendications doivent être portées à une échelle plus large: "Nous avons malgré tout beaucoup de chance. Notre proviseur est à l’écoute", reconnaît-il. Une nuance qui n'affaiblit pas son engagement, bien au contraire : le lycéen revendique une solidarité avec les autres établissements corses et ceux du continent.

