A Ajaccio, la librairie La Marge décroche le prestigieux label "Librairie indépendante de Référence"

La Marge, s'est en effet imposée au fil des années comme un lieu incontournable pour les amoureux des livres à Ajaccio. Grâce à ce label, elle renforce encore sa position en tant que pilier de la culture locale, où chaque visiteur peut trouver une écoute attentive et des conseils dans une atmosphère familiale.

Ce label est attribué après une délibération d'une commission composée de professionnels du livre et de représentants de l'État et des collectivités locales. Il vise à soutenir et valoriser le travail de sélection, de conseil et d'animation culturelle des librairies indépendantes qui, comme La Marge, se distinguent par leur contribution significative à la richesse et à la diversité culturelle.



Cette reconnaissance est également une invitation pour tous les Ajacciens à (re)découvrir cette librairie véritable gardienne de la diversité éditoriale et promotrice des échanges culturels.