À Ajaccio, la fête de la musique lance le shopping de nuit

C’est un rendez-vous estival que les Ajacciens affectionnent particulièrement. Le shopping de nuit, rebaptisé les Nocturnes d’Ajaccio, fait son grand retour dans le centre-ville impérial et acte le retour des beaux jours. À partir du 5 juillet, tous les vendredis, une centaine de boutiques prolongeront leur ouverture jusqu’à minuit afin de faire vivre à celles et ceux qui le souhaitent une expérience shopping en musique, bercés par la fraîcheur de la brise saisonnière.



Les stands de créateurs et d’artisans ont quant à eux investi de nouveau la place Foch dès ce vendredi 21 juin, à l’occasion de la Fête de la Musique. Pour célébrer la reprise des réjouissances, Dominique di Menza, vice-présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie et Christelle Combette, présidente de l’Office de Tourisme, ainsi que l’ensemble des élus de la Mairie d’Ajaccio ont fait le déplacement. Alors qu’un DJ entame son set-list sous la statue fraîchement rénovée de Napoléon Bonaparte, Christophe Mondoloni, délégué aux festivités, explique : « Nous portons une politique de festivités qui rassemble. Le printemps a été fort d’un carnaval, d’une foire, voici le temps des Nocturnes et du marché des créateurs, qui sont la sève de notre société. En plus de la rue Fesch, nous avons piétonnisé deux rues supplémentaires, la Rue du Roi de Rome et la rue Bonaparte. » De quoi faciliter la déambulation et donner davantage de visibilité aux commerçants. Marine Fondacci, Présidente de l’Organisation des Commerçants, se réjouit : « Le client peut se promener, ne pas consommer le vendredi soir, mais repérer des enseignes et revenir le lendemain. Cela envoie aussi un message de dynamise; par les temps qui courent, c’est important. »



Des talents locaux

Ainsi, sur la place Foch, les promeneurs pourront découvrir les produits de 25 exposants issus des métiers de l’artisanat, déclinés autour de différents univers : céramique, couture, bijoux, mobilier de décoration, accessoires de mode... Ils seront renouvelés en partie chaque semaine sur la base de la sélection de 70 créateurs et artisans qui a été effectuée pour couvrir l’ensemble de la saison. « On s’est aperçus que l’on avait beaucoup de talents locaux. Cela leur donne une visibilité et leur permet de montrer leur produit avec un coût d’emplacement dérisoire. » fait remarquer Christophe Mondoloni. Laura Gomez Chipponi, responsable du pôle événementiel de la ville d’Ajaccio, ajoute : « Suite au succès rencontré par les artisans l’année dernière, nous avons rajouté une soirée - le samedi - ainsi qu’une tente supplémentaire. Nous sommes fiers d’avoir fait émerger de jolies enseignes comme Tisoru, dont la créatrice, Laura Orlandetti, a réussi à faire connaître sa marque. »



En marge de ce marché des savoir-faire, le public pourra profiter de nombreuses animations et de jeux pour enfants : manèges, pêche aux canards, stands de douceurs et de friandises. D’autres événements phares sont à venir dans l’été, comme les soirées dégustation de vins AOP, le 16 juillet et 6 aout prochain, ou encore un concert apéro nustrale le 6 juillet qui sera le prélude d’un nouveau festival d’automne, « Ritrovu » : Selon Christelle Combette, « La politique de l’Office du Tourisme consiste à travailler sur l’ensemble des quatre saisons. » Les journées napoléoniennes, quant à elles, « vont se clôturer avec la reconstitution du sacre de Napoléon. Ce sera un moment féerique pour les locaux qui chérissent l’épopée de l’Empire, mais aussi les visiteurs qui, pour beaucoup, viennent à Ajaccio pour apprivoiser l’histoire de l’enfant illustre de la ville. ».