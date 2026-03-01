À Ajaccio, l’art se met aux enchères pour soutenir le Secours Catholique

Des besoins croissants sur le territoire



Les fonds récoltés lors de la vente permettront de soutenir les actions menées par le Secours Catholique en Corse. Des actions qui répondent à des besoins de plus en plus importants, souligne Dominique Knezevic, présidente de la délégation corse de l'association. « Sur le territoire, il y a de plus en plus de pauvreté. Nous sommes donc toujours à la recherche de moyens pour financer nos projets. »



Le Secours Catholique compte aujourd’hui 17 points d’accueil sur l'île, chacun adapté aux réalités locales. L’argent récolté lors de cette vente sera redistribué en fonction des besoins des différentes antennes, afin de soutenir ou de lancer des initiatives locales. « Nous regarderons quelles équipes ont le plus besoin d’un appui pour développer un projet et ainsi, nous les aiderons financièrement », indique la présidente.



Car sur le terrain, les bénévoles font face à des situations toujours plus nombreuses. « Nous voyons arriver de plus en plus de femmes isolées avec des enfants, mais aussi des personnes âgées », souligne Dominique Knezevic.



À Ajaccio, l’association propose notamment un accueil de jour pour les personnes sans-abri, ainsi que des cours de français et un accompagnement pour les familles en difficulté.

