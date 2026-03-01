À Ajaccio, l’art se met aux enchères pour soutenir le Secours Catholique

Peintures, photographies, dessins ou sculptures… C'est une grande diversité d'oeuvres et de styles que le public pourra découvrir ce samedi à Ajaccio, lors d'une vente aux enchères caritative organisée au profit du Secours Catholique. Au total, 80 œuvres réalisées par 31 artistes insulaires seront proposées.
À l’origine du projet se trouve Didier Rollin, bénévole au sein de l’antenne ajaccienne de l'association depuis deux ans et passionné d’art. L’idée lui est venue en observant des initiatives similaires ailleurs. « J’ai un ami galeriste qui avait organisé une vente comme celle-ci à Paris », explique-t-il. « Entre-temps, l’association Inseme en avait aussi fait une. Je me suis dit : pourquoi ne pas proposer quelque chose de similaire ici, avec des artistes corses, pour soutenir une cause solidaire ? »
Connaissant déjà plusieurs créateurs de l’île, il décide de les contacter directement. La réponse ne se fait pas attendre. « Ils ont été nombreux à répondre à l’appel. C’est quand même un don qu’ils font, car une œuvre représente du temps, du travail et un coût », pose Didier Rollin. Pour les artistes, cette vente représente aussi une véritable vitrine pour l’art insulaire, ouverte à un large public.
À l’origine du projet se trouve Didier Rollin, bénévole au sein de l’antenne ajaccienne de l'association depuis deux ans et passionné d’art. L’idée lui est venue en observant des initiatives similaires ailleurs. « J’ai un ami galeriste qui avait organisé une vente comme celle-ci à Paris », explique-t-il. « Entre-temps, l’association Inseme en avait aussi fait une. Je me suis dit : pourquoi ne pas proposer quelque chose de similaire ici, avec des artistes corses, pour soutenir une cause solidaire ? »
Connaissant déjà plusieurs créateurs de l’île, il décide de les contacter directement. La réponse ne se fait pas attendre. « Ils ont été nombreux à répondre à l’appel. C’est quand même un don qu’ils font, car une œuvre représente du temps, du travail et un coût », pose Didier Rollin. Pour les artistes, cette vente représente aussi une véritable vitrine pour l’art insulaire, ouverte à un large public.
Quand l’art devient un geste de solidarité
Parmi les participants figure Karine Colombani, peintre ajaccienne autodidacte. Si elle créé depuis l’enfance, sa carrière artistique a véritablement démarré en 2019. « J’ai toujours peint, mais un jour je me suis décidée à publier mon travail sur les réseaux sociaux. C’est comme ça que tout a commencé », dévoile-t-elle. Son travail, principalement réalisé à l’acrylique et à l’huile, se concentre souvent sur des portraits, notamment féminins. Au fil des années, elle s’est fait connaître en exposant dans plusieurs lieux en Corse, notamment dans une galerie à Calvi. Lorsqu’on lui propose de participer à cette vente solidaire, elle accepte immédiatement. « Pour moi, c’est une façon de mettre l’art au service de la solidarité. L’art a le pouvoir de créer du lien et de transmettre des émotions », explique l’artiste.
Pour l’occasion, elle a choisi de donner une œuvre particulière, représentant une enfant regardant vers la lumière. « Je trouve que ce message correspond bien au Secours Catholique : redonner de la confiance et de l’espoir. Si mon travail peut contribuer, même modestement, à aider quelqu’un, alors cela aura beaucoup de sens pour moi. »
Parmi les participants figure Karine Colombani, peintre ajaccienne autodidacte. Si elle créé depuis l’enfance, sa carrière artistique a véritablement démarré en 2019. « J’ai toujours peint, mais un jour je me suis décidée à publier mon travail sur les réseaux sociaux. C’est comme ça que tout a commencé », dévoile-t-elle. Son travail, principalement réalisé à l’acrylique et à l’huile, se concentre souvent sur des portraits, notamment féminins. Au fil des années, elle s’est fait connaître en exposant dans plusieurs lieux en Corse, notamment dans une galerie à Calvi. Lorsqu’on lui propose de participer à cette vente solidaire, elle accepte immédiatement. « Pour moi, c’est une façon de mettre l’art au service de la solidarité. L’art a le pouvoir de créer du lien et de transmettre des émotions », explique l’artiste.
Pour l’occasion, elle a choisi de donner une œuvre particulière, représentant une enfant regardant vers la lumière. « Je trouve que ce message correspond bien au Secours Catholique : redonner de la confiance et de l’espoir. Si mon travail peut contribuer, même modestement, à aider quelqu’un, alors cela aura beaucoup de sens pour moi. »
Des besoins croissants sur le territoire
Les fonds récoltés lors de la vente permettront de soutenir les actions menées par le Secours Catholique en Corse. Des actions qui répondent à des besoins de plus en plus importants, souligne Dominique Knezevic, présidente de la délégation corse de l'association. « Sur le territoire, il y a de plus en plus de pauvreté. Nous sommes donc toujours à la recherche de moyens pour financer nos projets. »
Le Secours Catholique compte aujourd’hui 17 points d’accueil sur l'île, chacun adapté aux réalités locales. L’argent récolté lors de cette vente sera redistribué en fonction des besoins des différentes antennes, afin de soutenir ou de lancer des initiatives locales. « Nous regarderons quelles équipes ont le plus besoin d’un appui pour développer un projet et ainsi, nous les aiderons financièrement », indique la présidente.
Car sur le terrain, les bénévoles font face à des situations toujours plus nombreuses. « Nous voyons arriver de plus en plus de femmes isolées avec des enfants, mais aussi des personnes âgées », souligne Dominique Knezevic.
À Ajaccio, l’association propose notamment un accueil de jour pour les personnes sans-abri, ainsi que des cours de français et un accompagnement pour les familles en difficulté.
Les fonds récoltés lors de la vente permettront de soutenir les actions menées par le Secours Catholique en Corse. Des actions qui répondent à des besoins de plus en plus importants, souligne Dominique Knezevic, présidente de la délégation corse de l'association. « Sur le territoire, il y a de plus en plus de pauvreté. Nous sommes donc toujours à la recherche de moyens pour financer nos projets. »
Le Secours Catholique compte aujourd’hui 17 points d’accueil sur l'île, chacun adapté aux réalités locales. L’argent récolté lors de cette vente sera redistribué en fonction des besoins des différentes antennes, afin de soutenir ou de lancer des initiatives locales. « Nous regarderons quelles équipes ont le plus besoin d’un appui pour développer un projet et ainsi, nous les aiderons financièrement », indique la présidente.
Car sur le terrain, les bénévoles font face à des situations toujours plus nombreuses. « Nous voyons arriver de plus en plus de femmes isolées avec des enfants, mais aussi des personnes âgées », souligne Dominique Knezevic.
À Ajaccio, l’association propose notamment un accueil de jour pour les personnes sans-abri, ainsi que des cours de français et un accompagnement pour les familles en difficulté.
Une journée ouverte au public
Ce samedi 28 mars, dans les locaux de l'Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio, le public pourra découvrir les œuvres lors d’une exposition ouverte à tous de 9 h 30 à 12 h, avant la vente aux enchères prévue à 14 h 30.
Avec des mises à prix allant de 50 à 2 000 euros, les organisateurs espèrent permettre au plus grand nombre de participer, tout en soutenant les actions du Secours Catholique.
Une manière de rappeler que l’art peut aussi devenir un puissant moteur de solidarité.
Ce samedi 28 mars, dans les locaux de l'Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio, le public pourra découvrir les œuvres lors d’une exposition ouverte à tous de 9 h 30 à 12 h, avant la vente aux enchères prévue à 14 h 30.
Avec des mises à prix allant de 50 à 2 000 euros, les organisateurs espèrent permettre au plus grand nombre de participer, tout en soutenant les actions du Secours Catholique.
Une manière de rappeler que l’art peut aussi devenir un puissant moteur de solidarité.