À Ajaccio, il conduit sans permis, sous stupéfiants et en récidive : un an de prison ferme

Le tribunal correctionnel d’Ajaccio a jugé ce jeudi, en comparution immédiate, un jeune homme de 23 ans poursuivi pour plusieurs délits commis le 4 décembre 2024 à Ajaccio. Le prévenu avait été interpellé alors qu’il conduisait un scooter sous l’emprise de stupéfiants, sans permis de conduire ni assurance, et après avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des forces de l’ordre, des faits pour lesquels il était déjà en récidive.



Lors de l’audience, le tribunal a prononcé une peine de 12 mois d’emprisonnement ferme et ordonné l’incarcération immédiate du jeune homme. Son scooter a également été confisqué, conformément à la décision rendue.



Dans un communiqué, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe a rappelé l’importance de la lutte contre ce type d’infractions : « Face à la recrudescence d’accidents mortels survenus dans le département et à la montée des incivilités et infractions commises au volant mais aussi en deux roues, le parquet rappelle qu’il entend mettre en œuvre une politique pénale ferme à l’encontre des délinquants de la route. » Le procureur souligne par ailleurs que cette condamnation s’inscrit dans une volonté plus large de réprimer sévèrement les conduites sous l’emprise de stupéfiants, qu’il s’agisse de véhicules légers ou de deux-roues : « Cette affaire traduit la détermination des services d’enquête et de l’autorité judiciaire à lutter aussi contre les conduites sous l’emprise de stupéfiants lorsque l’on conduit un véhicule quel qu’il soit. »