A Ajaccio, "Faites de la Science" invite les étudiants à explorer la médecine et l’intelligence artificielle

Pour Sauveur Merlenghi, président du comité de la Corse du Sud de la Ligue contre le cancer, transmettre cette passion est essentiel. "L’objectif est d’informer les jeunes sur les métiers de la santé", explique-t-il. Cette volonté se traduit par l’organisation de l’événement "Faites de la Science", qui mettra en avant les liens étroits entre la médecine et les mathématiques appliquées. "Qu’il s’agisse d’un traitement, d’appareils de biologie ou encore, de scanners, les mathématiques sont partout. Grâce à elles, on peut déterminer que tel médicament est fait pour être donné tel jour, à telle dose et à tel patient", détaille-t-il.

D’autres sujets, comme les progrès thérapeutiques, la médecine nucléaire ou l’oncologie, seront également abordés lors de ces deux journées.

Les conférences et ateliers de l’événement seront animés par Dominique Barbolosi, professeur de mathématiques à l’université d’Aix-Marseille, ainsi que d’autres enseignants et professionnels de la santé. Plus de 150 étudiants sont attendus pour cette rencontre. "Pour continuer à être soignés d’une part, et avancer dans les recherches de l’autre, on a besoin de médecins. Et nos futurs médecins, ce sont eux", conclut Sauveur Merlenghi.

Au cœur de cette évolution, l’intelligence artificielle pourrait bien devenir un acteur majeur de la médecine. Cependant, pour Jean Canarelli, président adjoint de la FHP Sud-Est et Corse, il reste beaucoup de questions à régler avant de pouvoir pleinement l’intégrer. "On va pouvoir réaliser la synthèse des bilans d’un patient en quelques minutes seulement. C’est beau, certes. Mais on se devra avant tout de déterminer si celle-ci est bonne", prévient-il. "On vit dans un monde où l’intelligence artificielle avance à une allure redoutable. C’est un outil magnifique, mais qu’on ne maîtrise absolument pas."

Les professionnels de santé devront donc s’adapter à cette nouvelle ère numérique. L’enjeu sera de réussir à utiliser ces outils sans s’y reposer entièrement. La question de la gestion des données devient ainsi primordiale. "Lorsqu’ils seront là, on devra absolument savoir où vont les informations, et être en capacité de garantir sécurité et confidentialité à nos patients", rappelle Jean Canarelli.

À l’ère de l’information de masse et de l’intelligence artificielle, la médecine ne devrait tarder de prendre un tournant pour le moins conséquent. Cette évolution, prometteuse mais complexe, devra être maîtrisée par les générations futures. C’est dans ce cadre que la quatrième édition de « Faites de la Science », qui se déroulera les 23 et 24 janvier à l’hôtel Campo dell’Oro, invite les étudiants à se plonger dans ces nouvelles dynamiques.

Le temps presse : les médecins devront rapidement se préparer à l’utilisation de ces technologies. Les médecins de demain, quant à eux, devront apprendre à appréhender ces outils. L’intelligence artificielle sera d’ailleurs un des sujets abordés durant l’événement, notamment pour en explorer les applications dans le domaine de la santé et en faire la prévention. Jeunes comme moins jeunes pourront tirer des leçons de ces échanges.