46 942 élèves, 3 843 enseignants : les chiffres de la rentrée scolaire 2024 en Corse

Pour l'année scolaire 2024, l’Académie de Corse prévoit l’accueil de 46 942 élèves, répartis entrel304 structures, incluant 257 écoles, 31 collèges, 15 lycées et un établissement régional d'enseignement adapté (EREA). Cils seront 24 170 élèves dans le premier degré (écoles élémentaires et maternelles) et 22 772 élèves dans le second degré (collèges et lycées), dont 13 342 collégiens, 8 768 lycéens et 2 085 élèves en lycées professionnels.



Les élèves du premier degré se répartissent entre 11 499 en Corse du Sud et 12 671 en Haute-Corse, tandis que le second degré compte 10 303 élèves en Corse du Sud et 11 807 en Haute-Corse.



Une équipe pédagogique prête pour la rentrée

Pour assurer un encadrement de qualité, 3 843 enseignants répartis entre le premier et le second degré, et 1 205 agents non-enseignants ont déjà pris leurs fonctions ce lundi pour finaliser les préparatifs avant l’arrivée des élèves;



L’académie de Corse a annoncé que tous les postes seraient pourvus pour cette rentrée, avec des remplacements pour les départs à la retraite déjà effectués. Chaque élève aura un enseignant dans chaque classe pour 2024 » , avait affirmé le rectorat en juillet dernier avant la pause estivale.





Une attention particulière à la langue corse

Concernant l’enseignement de la langue corse, l’académie a mis l'accent sur l'importance de l'intégration bilingue. Dans le 1er degré, 53 % des élèves (soit 12 547 sur 23 536) sont inscrits dans des cursus bilingues, répartis sur 644 classes, représentant 52 % des classes du 1er degré. Au niveau du 2d degré, 27 des 29 collèges publics continuent de proposer un enseignement bilingue, tout comme 7 des 9 lycées.