34ème Fiera di l’Alivu à Montemaggiore : l’artisanat et l’huile d’olive corse à l’honneur

Honorer l'héritage oléicole et artisanal de la Corse

La collectivité de Corse, partenaire financier essentiel à l’organisation de cet ’événement, était représentée par la présidente de la collectivité de Corse, Nanette Maupertuis, le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni, la présidente de l’ATC, Angèle Bastiani, ainsi que plusieurs maires de Balagne et des conseillers territoriaux. Tous ont souligné l’importance de ces manifestations pour la Corse, sa culture et ses traditions. "C’est une foire qui incarne ce qui a été structuré, exemplaire et meilleur autour d’une filière emblématique avec en arrière-plan la volonté de préserver des savoir-faire", a ajouté Gilles Simeoni. Nanette Maupertuis a également rappelé que "cette foire est la revalorisation de nos villages, un travail réalisé de manière spectaculaire, des moments de rencontre et de convivialité, et la mise en valeur de la production agricole et culturelle".





L'huile d'olive, l'Oru di Corsica, est la star incontestée de la foire. Malgré une récolte modeste cette année, plusieurs oléiculteurs sont présents, dont la Coopérative de Balagne, lauréate de la médaille d’or du concours d’huile d’olive Corse. "C’est une récompense pour tous les oléiculteurs, tout le travail des associés coopérateurs de l’année. Même si c’est une petite année de production, c’est un travail qui a payé. Une huile de qualité avec quand même une vingtaine de lots proposés au concours. Nous sommes très contents de ce premier prix, ça nous motive et ça donne envie de continuer", a commenté Thierry Cervoni, président de la coopérative.





Joëlle Titran Suzzoni, ancienne présidente du Foyer Rural de Montegrossu et de la FFRAAC, a félicité les bénévoles pour leur dévouement : "Le premier président du foyer rural lors de sa création, c’était Joseph Emmanuelli. Nous avions choisi de créer un foyer rural avec lequel nous avons beaucoup travaillé avant la création de la Foire de l’Olivier. Différentes manifestations, la création d’atelier pour les enfants et notamment sur la langue Corse. Puis, de grands incendies ont ravagé tous les vergers de notre territoire. De ce fait, la mairie a mis en place la conservation de sa plaine de plus 400 ha, pour préserver et geler cette richesse. Du côté du foyer rural, nous avions décidé de créer un évènement autour de l’olivier en 1989. À cette époque, les journalistes nous avaient demandé pourquoi nous faisions cette foire de l’olivier vu qu’il n’y avait plus aucun olivier". Mais l’olivier ne meurt jamais. "Ils peuvent être greffés, semés et plantés. Ce qui a été fait. Aujourd’hui, l’évolution de la foire est excellente. En 1978, avec Achille Martinetti, maire de Bucugnà, Jean-Baptiste D’Angeli, on avait mis en place un comité régional des foires et une ébauche de règlements". En 2003, le label Fiera di Corsica est né sur les 18 foires labellisées y compris a Fiera di l’Alivu qui continue de prospérer, honorant l'héritage oléicole et artisanal de la Corse, tout en s'adaptant aux défis actuels.