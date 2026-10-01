26e Tour de Corse Historique - Raphaël Astier en maestro

Au sortir très matinal du parc fermé calvais, il était une certitude au regard de la première étape, les favoris annoncés du 26e Tour de Corse étaient bien au rendez-vous. Avant d'entrer dans l'ES3 Speluncatu - Pioggiola, Raphaël Astier sur la Porsche comptait 2 secondes d'avance sur la M3 de Tom Pieri et 8 sur la R5 maxi Turbo de Julien Saunier.



Raphaël Astier remettait un coup de pression en étant le plus rapide sur les 13 kilomètres de cette spéciale d'ouverture en 7'54, devant Tom Pieri à 2 secondes et Yoann Bonato sur la Lancia qui signait son premier podium en spéciale à 14 secondes. Un tronçon fatal à François Delecour victime d'un problème mécanique et contraint à l'abandon. Astier était parti sur les chapeaux de roues. Dans Bocca Capanna -Pietralba, il remettait le couvert en signant son quatrième scratch de rang depuis le départ du rallye. Cette fois-ci Tom Pieri pointait à 10 secondes et Julien Saunier à 27 secondes. A l'évidence le pilote de la Porsche avait placé le tempo très haut et ses poursuivants avaient du mal à suivre le rythme. Son avance au général dépassait les 15 secondes à ce moment du rallye sur Tom Pieri, avant de se présenter dans la plus longue spéciale du jour à savoir les presque 30 kilomètres de Aiti-San Lurenzu-Santa Lucia di Moriani. Là encore Astier faisait parler la poudre en s'imposant une nouvelle fois devant Pieri à 16 secondes et Saunier à 33 secondes. Une ES qui voyait les Porsche de Philippe Gache et Tanguy Taillier sortir de la route et être contraintes à l'abandon.



Pour mettre un terme à cette journée il fallait encore passer dans Barchetta - Penta di Casinca avant de rejoindre le parc fermé ce soir à Lucciana. Raphaël Astier y réalisait la passe de quatre dans cette deuxième journée, un sans faute depuis le début du rallye. Il s'imposait devant, une fois de plus, Tom Pieri. Le grand perdant de cette ES était Julien Saunier, dont le mauvais choix de pneumatiques, lui coûtait 1'50 dans cette seule ES.

Ce soir, au classement général Raphaël Astier domine le 26e Tour de Corse Historique en menant le général et le classement H1 avec 34 secondes d'avance sur Tom Pieri, leader du J2. Yoann Bonato, sur la Lancia occupe la troisième place de ce classement provisoire, devant Julien Saunier, alors que Thomas Argenti boucle ce top cinq provisoire.