26e Tour de Corse Historique - Astier creuse l’écart à Propriano

En sortant du parc fermé luccianais ce jeudi matin pour cette troisième étape du TDCH qui menait les équipages jusqu’à Propriano, Raphaël Astier associé à Denis Giraudet pouvait compter sur un matelas de 34 secondes d’avance sur la M3 de Tom Pieri et 1’45 sur la Lancia de Yoann Bonato, quant à Julien Saunier, au pied du podium, il naviguait, déjà, à 3’12.



Autant dire que les écarts commençaient à être conséquents avant de rentrer dans la première spéciale du jour Tagliu Isulacciu – Talasani - Santa Lucia di Moriani. Tom Pieri y sonnait la révolte, mettant de la sorte un terme au sans faute d’Astier, en s’y imposant après avoir bouclé les 14 bornes en 11’33, devant Yoann Bonato (11’37) et Raphaël Astier (11’38). Julien Saunier, après sa déconvenue de la veille, retrouvait des couleurs en s’octroyant la quatrième place.



Une entame de journée qui précédait le monument du rallye à savoir Chiatra-Feo avec ses 40 kilomètres. Un moment important du rallye où les écarts pouvaient être conséquents. Conscient de l'enjeu, Raphaël Astier y signait le scratch en 28’34. Le seul chrono sous la barre des 29 minutes. Thomas Argenti finissait deuxième à 42 secondes, Julien Saunier était à 44 secondes. Tom Pieri lâchait 1’10 en terminant à la 5e place. Paul de La Foata sur la M3 s’offrait lui une belle sixième place. Une ES où Maxime Rizzo devait abandonner sur un ennui mécanique Une ES, également, qui tapait fort mathématiquement parlant au général car à ce moment du rallye Astier comptait 1’39 d’avance sur Pieri et 3’11 sur Bonato. Saunier au pied de la « caisse » était déjà à 4’03. Certes on était encore loin de la fin du TDCH mais force était de constater que Raphaël Astier avait tapé fort.



Dans l’avant-dernière spéciale du jour, Col de Sorba – Ghisoni, Astier poursuivait sa marche en avant en s’imposant cette fois devant Saunier en net regain de forme et Bonato qui pointaient respectivement à 2 et 5 secondes. Tom Pieri limitait la casse en étant quatrième à 5 secondes également. Avant de passer dans la dernière ES du jour, Ghisoni-Fischer et ses presque 30 kilomètres, il fallait se rendre à l’évidence, Raphaël Astier avait fait le job. Il s'adjugeait ce dernier tronçon chronométré face à une meute de poursuivants guère épargnée par les problèmes inhérents à un rallye.



Ce soir à Propriano Raphaël Astier compte 1'46 d'avance sur Tom Pieri et 3'23 sur Yoann Bonato. A deux jours du dénouement, Astier semble avoir fait l'essentiel mais le TDCH n'est pas terminé, loin de là.