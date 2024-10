24e Tour de Corse historique : Les légendes sont de retour

Le Tour de Corse Historique s'impose, année après année, comme l'une des épreuves majeures des compétitions automobiles historiques. En 2024, la liste des engagés témoigne une fois de plus de ce succès avec 380 voitures prêtes à s'élancer dès mardi 8 octobre pour la première étape depuis Porto-Vecchio. Ce nombre impressionnant d'inscriptions a été atteint en seulement 12 heures, démontrant l'attrait incontestable de cette course mythique.



L'édition 2024 proposera, pour la première fois, une journée de reclassement divisée en deux étapes distinctes, l'une pour les Véhicules Historiques de Compétition (VHC) et l'autre pour les Véhicules Historiques de Régularité Sportive (VHRS). Après cette première journée, les équipages partiront mercredi en direction de Lucciana, avant de rejoindre Calvi jeudi. Le retour vers le sud de l'île est prévu vendredi avec une étape entre Calvi et Propriano, avant de boucler le rallye samedi à Porto-Vecchio. En tout, 19 spéciales seront au programme, parmi lesquelles la redoutable Tallone-Pietra di Verde de 42 km, prévue pour la deuxième journée, et la célèbre spéciale de Notre-Dame-de-la-Serra.



Le plateau de cette année est particulièrement relevé avec des compétiteurs de renom, aussi bien en VHC qu’en J2. Lors de l’édition 2023, Romain Dumas et Denis Giraudet avaient remporté la catégorie VHC au volant d’une Porsche 911, tandis que la catégorie J2 avait été dominée par Olivier Capanaccia et Audrey Nesta en BMW M3.



Une ouverture en grande pompe

Les préparatifs battent leur plein dans les locaux de l'ASA Porto-Vecchiaise, et le terre-plein de la Marine est en ébullition à l'approche des vérifications techniques et administratives, prévues pour ce week-end. Lundi, une séance de roulage se tiendra à Petralonga, avant la conférence de presse officielle à 11 heures. La journée se clôturera par une soirée d'ouverture festive, ponctuée d'un feu d'artifice et d'un spectacle de drones.



Un impact économique considérable

Outre l'aspect sportif, le Tour de Corse Historique génère des retombées économiques significatives pour l'île. Cette année, 760 concurrents, 650 membres de l’assistance et 900 accompagnants prendront part à l’événement, accompagnés de 450 officiels et journalistes. Avec plus de 14 000 nuitées réservées et plus de 26 000 repas servis, l'impact économique est estimé à plus de 3 millions d'euros, confirmant ainsi l'importance de cette manifestation pour l'économie locale.