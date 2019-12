2010-2020 : retour sur 10 ans d'actualité corse

Un contexte "malsain" pour une année record en termes d'homicides. Qui a rejoint son apothéose le 12 septembre avec l’assassinat de Massimo Susini, un militant indépendantiste de 36 ans tué à Cargèse devant sa paillote. Ce cas a libéré la parole et donné vie à des collectifs citoyens anti mafia.

Aussi appelé le Tunnel d'Aria Piana, il permet d'éviter le village de Bocognano en évitant pas moins de 6km de route en empruntant la RT20.Après trois condamnations à perpétuité en 2007, 2009 et 2011, il saisit, en 2012, la Cour Européenne des droits de l'Homme en dernier recours, estimant que la présomption d'innocence a été bafouée. La requête est rejetée quelques années plus tard et ferme la porte à l'éventualité d'un nouveau procès.La même année : l'ACA retrouve la ligue 1 après 9 ans d'absence et Corse Net Infos publie son premier article.Militant de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) et proche du mouvement nationaliste, il sera notamment l'avocat d'Yvan Colonna, accusé du meurtre du préfet Erignac. Notre article à retrouver ici. La même année : Le 14 novembre 2012 est tué par balles Jacques Nacer, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Corse-du-Sud et dirigeant de l'ACA, dans son magasin de vêtements à Ajaccio. Notre article à retrouver ici. En tout il y a trois étapes sur l'île. La compétition se termine le 21 juillet 2013 et est remportée par le britannique Christopher Froome. Notre article à retrouver ici. Avec la liste qu'il conduit, Inseme per Bastia, il remporte les élections avec 55,40% des voix au second tour. Notre article à retrouver ici. . Le 24 octobre il décroche sa première victoire dans la plus haute division du football français face à l'OGC Nice sur un score de 3-1. Notre article à retrouver ici. après une victoire en demie finale face à l'AS Monaco. Plusieurs milliers de corses se déplacent au Stade de France pour assister à la défaite du club face au Paris Saint-Germain, 4 à 0. Notre article à retrouver ici. Gilles Simeoni devient président du Conseil exécutif de l'Assemblée et Jean-Guy Talamoni devient président de l'Assemblée de Corse. Notre article à retrouver ici. . Succès 3 sets à 2 face à l'équipe de Rennes. Notre article à retrouver ici. le 13 février 2016. Après un match qui opposait le Sporting à l'équipe de Reims, des incidents entre supporters et forces de l'ordre éclatent. Plusieurs supporters du SCB sont interpellés par la police dont Maxime Beux, un jeune homme de 22 ans, qui suite à ces incidents a perdu l'usage de son oeil. Aujourd'hui, un policier est mis en examen pour violence avec arme envers lui. Notre article à retrouver ici. Jean-Félix Acquaviva, Michel Castellani et Paul-André Colombani sont élus députés des deux circonscriptions de Haute-Corse et de la deuxième circonscription de Corse-du-Sud. Notre article à retrouver ici relégué en National 3 par la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion).L'émotion envahit l'île entière et l'Université de Corse lui rend hommage en inaugurant cette année un bâtiment à son nom pour les Sciences Humaines et Sociales. Notre article à retrouver ici Ports et aéroports fermés, routes bloquées, la Corse a connu des heures difficiles fin décembre dues aux intempéries qui l'ont touchées pendant plusieurs jours. Une crue centennale de la Gravona a même forcé l'aéroport d'Ajaccio à fermer ses portes. Un pont aérien entre les aéroports de Bastia et d'Ajaccio a été crée par la compagnie Air Corsica pour permettre aux voyageurs de passer les fêtes de Noël en famille. Notre article à retrouver ici. Cette année a été tristement marquée par le retour virulent de la violence en Corse.