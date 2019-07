Università : l'edifiziu Edmond Simeoni pour les Sciences Humaines et Sociales

L'édifice a, sans doute mis du temps à sortir de terre, et le chantier a pris du retard mais à contempler à voir et à visiter l'"Edifiziu duttore Edmond Simeoni (1934-2018), medicu, umanistu, militante di a Corsica è di u so populu" dont la plaque qui a été, dévoilée en fin de matinée par Lucie Simeoni, rappellera à la postérité que le nouveau bâtiment dédié aux Sciences Humaines et Sociales à l'Université de Corse porte le nom de l'un des hommes ayant marqué l'histoire récente de la Corse, on se dit que finalement l'on a bien fait, ici, de laisser du temps au... temps.



Le bâtiment, conçu par le cabinet d'architectes Rousselle, abrite sur ses deux étages, le laboratoire Lieux, Identités, eSpaces, Activités (CNRS-Université de Corse), l'école doctorale environnement et société, l'équipe d'accueil méditerranéenne de recherche juridique, le centre de langues et les relations internationales.

D'une superficie totale de 3 400 mètres carrés, l'Edifiziu Edmond-Simeoni d'un coût de 9,4 millions d'euros a été financé par l'Etat et la Collectivité de Corse.



Une structure qui, comme bien l'on pense, a été unanimement saluée par les différents intervenants du maire de Corte, Antoine Sindali à la préfète de Corse, Josiane Chevalier, en passant par le président du Conseil exécutif Gilles Simeoni, le président de l'Université de Corse, Pierre-Marie-Romani, Antoine Petit, président directeur général du CNRS, Julie Benetti, rectrice de l'académie de Corse et Aurélien Leoni, le représentant du président de l'assemblée de Corse, jean-Guy Talamoni.



Au-delà du propos officiel et des mérites, certes justifiés et auto-soulignés, pris par les uns et les autres à la réalisation de l'édifice, on n'a pas manqué de relever le sentiment d'émotion qui a traversé l'assemblée quand Gilles Simeoni a évoqué cette partie de sa vie étudiante partagée avec son père (notre vidéo) ou quand Lucie Simeoni a dévoilé, un peu plus tard, la plaque fixée au fronton du bâtiment.

Quelques images de ces instants d'émotion.