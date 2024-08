18 décès dans l'eau depuis le 1er mai - Le Cross Méditerranée de Corse, en permanence sur le pont

Pour le Cross Méditerranée, faire en sorte que les risques diminuent se résume en trois lettres : P E A.

"Le P signifie préparation. Il faut impérativement vérifier la météo, prendre connaissance de la zone de navigation, avoir conscience de notre état de santé et de celui de ses passagers et prévenir un proche à terre de sa sortie en mer", martèle l'officier, qui remarque encore trop souvent des négligences, à l'instar du manque de maîtrise de la radio VHF. "Quand on se prépare à la mer, c'est comme si on se préparait pour une randonnée, il faut être équipé. On ne va pas s'attaquer au GR20 en tongs… compare-t-il. Il faut comprendre que ce n'est pas dans l'urgence que l'on va savoir comment s'en servir, comment changer de canaux, comment envoyer des signaux de détresse."





La lettre E, correspond quant à elle à l'équipement. Vérifier son matériel avant chaque sortie, se munir d'une brassière de flottabilité, "permettant une grande aisance de mouvements", sont encore une fois des gestes à opérer systématiquement. Et ce, même si la météo semble clémente de prime abord.



"Le A, c'est pour alerter. Et pour cause, le premier navire à porter secours à un bateau en difficulté, c'est le bateau d'à côté. À condition qu'il soit équipé et formé, bien entendu. C'est important d'avoir les bons réflexes, puisque les délais d'intervention des secours sont plus longs en mer. Pour être le premier maillon d'une chaîne d'opérations de secours, il faut être attentif", conclut-il.



Pour alerter les équipes du Cross Méditerranée, le canal 16 ou le numéro d'urgence 196, "encore trop méconnu des plaisanciers", reste disponible 24h/ 24 et 7 j/ 7.