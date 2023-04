120 rendez-vous pour fêter le printemps et redécouvrir le Pays d’Ajaccio

Que vous souhaitiez découvrir ou redécouvrir des morceaux du patrimoine, vivre une aventure marine ou une balade à cheval dans le maquis, ou encore profiter d’un concert de polyphonies, il y a forcément une activité qui saura vous séduire dans la programmation de l’opération « À chacun son printemps en Pays d’Ajaccio ».Ce jeudi matin, c’est sous un soleil radieux que l’Office Intercommunal de Tourisme (OIT) du Pays d’Ajaccio a lancé la nouvelle édition de cet évènement festif qui se déroulera sur l’ensemble des 10 communes du territoire du 8 avril au 7 mai.Comme chaque année, l’institution aspire par ce biais à dynamiser le retour des beaux jours et à inviter chacun à aller explorer les trésors des 10 communes du territoire. Si bien qu’en tout, grâce à la mobilisation de nombreux partenaires de l’office, ce sont 120 rendez-vous qui ont été mis sur pied pour donner l’occasion à chacune de prendre le temps de respirer, d’explorer, de partager, de créer et de savourer pleinement les richesses du Pays Ajaccien. « Nous proposons 50 activités différentes pour faire découvrir notre identité, les savoir-faire du territoire, l’artisanat, notre patrimoine naturel et culturel. Nous avons tellement de belles choses, c’est un territoire riche, une terre de talents et l’OIT est là pour le valoriser à travers tout ce que nous mettons en place », s’est réjoui la présidente de l’OIT, Christelle Combette.En famille, entre amis, en couple, ou même seul il est proposé de s’essayer à des activités tantôt originales comme un escape game autour du vin ou une initiation à la bijouterie, sportives à l’instar d’un cours de yoga en plein air sur le rooftop de l’hôtel Fesch ou tournées vers la nature avec des rencontres de producteurs qui ouvriront les portes de leurs exploitations. Il sera même possible de passer une soirée la tête dans les étoiles avec découverte du ciel et observation au téléscope aux Sanguinaires grâce à une animation organisée par un médiateur scientifique. Très éclectique, cette programmation est donc destinée aussi bien aux touristes qu’aux locaux. « On peut aussi être touriste sur son territoire et découvrir de nouvelles choses », glisse ainsi Christelle Combette.Retrouvez l’ensemble des activités proposées sur : https://www.ajaccio-tourisme.com/organiser-mon-sejour/a-chacun-son-printemps/a-chacun-son-printemps-programme/