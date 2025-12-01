CorseNetInfos
11 di novembre - A memoria trasmessa da i zitelli di a scola bislingua di Miomu


La rédaction le Lundi 10 Novembre 2025 à 15:35

A scola bislingua di Miomu dirigée par Marie-Lou Casanova a, cette année encore, rendu hommage devant le monument aux morts de Santa Maria-di-Lota à village, aux victimes de la Grande Guerre. Lecture des lettres des "Poilus", hommage aux hommes du 173e RI, dépôts de roses et de gerbe, ont marqué ce moment de recueillement en présence d'une délégation des anciens combattants de la commune.



Comme chaque année, l’école bilingue de Miomu, dirigée par Marie-Lou Casanova, a pris part, avec 24 d”heures d’avance, à la commémoration du 11 novembre devant le monument aux morts de Figarella. Les élèves, du CP au CM2, ont participé à une cérémonie empreinte d’émotion et de respect, en présence d’une délégation des anciens combattants de la commune et de quelques-uns de leurs parents


Devant les familles et les élus, les enfants ont prêté leurs voix à la mémoire des soldats de la Grande Guerre. En corse, ils ont lu des extraits de lettres de Poilus, évoquant la peur, l’attente, la fraternité et l’espoir au milieu des combats. Cet hommage, simple et sincère, complété par les paroles du texte "Centu Settanta Trè" d'Antoine Ciosi, a touché l’assistance par sa justesse.


Ensuite à l'évocation des noms des disparus de la Grande Guerre, les jeunes élèves ont déposé des roses et une gerbe au pied du monument, avant de se figer pour une minute de silence à la mémoire de tous ceux qu'ils venaient d'honorer. Leur participation, préparée depuis plusieurs semaines avec leurs enseignants, s’inscrit dans un travail pédagogique autour de la mémoire et de la paix.
Un moment fort de transmission, où l’histoire s’est racontée à hauteur d’enfant, dans les deux langues du quotidien à A scola bislingua di Miomu.


Reardez notre petit résumé en vidéo






