101 donneurs de sang se sont présentés à la collecte de Calvi

La collecte de sang réalisée conjointement par l'Agence Française su Sang et l'association des Donneurs de Sang Bénévoles de Calvi, les 10 et 11 juin au complexe sportif Calvi-Balagne a été un succès.

En effet, malgré les conditions particulières avec des conditions compliquées pour respecter les règles sanitaires imposées par l'épidémie de Covid 19, sur les 2 jours de collecte, pas moins de 101 donneurs se sont présentés, dont 13 nouveaux et 86 ont été prélevés .

L'EFS et les DSB remercient les donneurs qui ont répondu présents et également la Communauté de Communes Calvi-Balagne qui a mis ses installations à disposition, sans oublier le Directeur du Complexe Monsieur David Jeanpetit et toute son équipe.

D'autres collectes seront organisées pour tenter de rééquilibrer les stock qui sont au plus bas.