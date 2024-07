​VIDEO - Législatives 2024. La réaction d'Ariane Quarena (RN) : "Je ne suis plus une illustre inconnue"

Le suspense a tourné court dans la 1re circonscription de Corse-du-Sud. Arrivé second lors du premier tour des élections législatives, Laurent Marcangeli a finalement été réélu en doublant le nombre des voix, qui se sont reportées sur son nom dans les urnes, avec 20 892 voix et 63,20% des suffrages exprimés contre 12 163 voix et 36,80% pour Ariane Quarena, qui avait créé la surprise le 30 juin dernier.



« Je ne suis plus une illustre inconnue »



Malgré les résultats, la candidate RN affichait tout de même sa satisfaction : « Je respecte la décision des électeurs et je félicite le vainqueur. Maintenant, nous avons quand même progressé en termes de pourcentage, même si je m’attendais à plus de voix lors de ce second tour. Ce qui s’est passé en Corse et sur le continent, c’est quelque chose de classique : les gens veulent du changement, viennent vers le RN et au 2e tour, ils se rétractent, souvent par la peur du changement. Il y a une immaturité, à ne pas se lancer jusqu’au bout. Il y a un barrage face à nous et Laurent Marcangeli a pu compter sur toutes les réserves de voix des autres candidats. Vu les reports de voix dont il pouvait bénéficier, c’était certain ».



Après un score étonnant, notamment au premier tour, la reverra-t-on sur des scrutins locaux ? Ariane Quarena en a visiblement l’envie : « La suite pour moi, c’est de continuer à travailler. Maintenant, que je ne sois plus une illustre inconnue, cela veut être plus facile. Je vais continuer à apprendre pour être un peu plus au fait la prochaine fois. On me reverra probablement sur d’autres scrutins locaux, notamment sur Ajaccio ».