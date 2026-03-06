​Saint-Érasme 2026 : quatre jours pour célébrer la mer et les traditions ajacciennes

Ajaccio va renouer avec l’une de ses traditions les plus emblématiques. Du 30 mai au 2 juin, la Saint-Érasme, patron des marins et des pêcheurs, prendra possession du port de pêche pour quatre jours de festivités placées sous le signe de la mer, de la transmission et de la convivialité.



Pour Michel Serrieri, président de l’association I Pescadori Aiaccini, organisatrice de l’événement, cette édition se veut à la fois fidèle à l’esprit historique de la manifestation et résolument tournée vers les enjeux contemporains. « L’environnement est notre thème cette année », explique-t-il. « Nous voulons sensibiliser les plus jeunes à la protection de la mer, au recyclage et à l’avenir de la pêche. »



Ainsi, chaque jour de 9 heures à 16 heures, de nombreuses animations pédagogiques seront proposées aux scolaires et aux familles. Ateliers de peinture, démonstrations de vannerie, coutellerie et forge, découverte des métiers de la mer, mais aussi interventions autour du recyclage et de la préservation du milieu marin rythmeront la journée. L’association a également souhaité mettre en avant la dimension scientifique de cette édition avec la présence d’un bateau de recherche qui présentera aux enfants les études menées sur le changement climatique et ses conséquences sur le milieu marin.



Débats et sensibilisation



Au-delà de l’aspect festif, plusieurs conférences et débats permettront d’aborder des sujets majeurs pour le monde maritime corse. Dès le samedi, Jean-Michel Culioli, chef de service des aires protégées et du littoral à l'Office de l'Environnement de la Corse, ouvrira les discussions autour des réserves marines et des récifs artificiels. Le dimanche, Michel Marengo, directeur scientifique de la Stareso, interviendra sur les conséquences du réchauffement climatique et son impact sur la pêche en Corse. Enfin, le lundi sera consacré à une réflexion sur l’avenir de la pêche insulaire. « Il est important de parler de ces sujets. La pêche fait partie de notre patrimoine mais elle doit aussi s’adapter aux évolutions de l’environnement », souligne Michel Serrieri.



Comme chaque année, la gastronomie occupera une place de choix. Les pêcheurs ajacciens proposeront exclusivement des produits de la mer. La traditionnelle bouillabaisse ouvrira les festivités le samedi midi. Le dimanche, les visiteurs pourront découvrir une soupe de crabe bleu accompagnée d’anguilles, une manière de valoriser cette espèce désormais bien présente en Méditerranée. Le lundi sera consacré à la soupe de poisson servie avec anguilles ou beignets de poisson. « Nous voulons mettre en valeur les produits de notre pêche et notre patrimoine culinaire », rappelle le président de l’association.



Hommages à Antoine Ciosi, Xavier D’Orazio et soirées musicales



Les soirées promettent également d’attirer un large public. Le samedi sera marqué par un hommage à Antoine Ciosi, figure incontournable de la chanson corse. Plusieurs artistes insulaires lui rendront hommage avant que le groupe Les ZinZins ne fasse danser le public. Le dimanche laissera place à une grande soirée "Son et Guitare" réunissant chanteurs et musiciens corses autour d’un répertoire acoustique, avant une soirée DJ consacrée aux années 80 et 90. Les groupes Su Cunzertu Antigu, L’Avvinta, Blojob, A Primavera ou encore Camisgia Nera complèteront l’affiche musicale jusqu’au mardi soir.



Cette édition 2026 sera également l'occasion de rendre hommage à Xavier D'Orazio, personnalité incontournable du monde maritime ajaccien. Pendant vingt-cinq ans, il a présidé la Prud'hommie des pêcheurs d'Ajaccio, une institution essentielle à la vie du port et à la défense de la profession. Pour Michel Serrieri et les membres d'I Pescadori Aiaccini, cette reconnaissance est une évidence. « Vingt-cinq ans à la tête de la Prud'hommie, ce n'est pas rien. C'est un engagement de tous les jours au service des pêcheurs et de la préservation de notre métier », souligne le président de l'association.



À travers cet hommage, les organisateurs souhaitent saluer le parcours d'un homme qui a consacré une grande partie de sa vie à la pêche professionnelle et à la transmission des traditions maritimes ajacciennes. Un moment chargé d'émotion qui viendra rappeler l'importance des femmes et des hommes qui ont contribué à faire vivre l'identité maritime de la cité impériale.



Le temps fort de la procession en mer



Moment le plus attendu de la manifestation, le mardi 2 juin sera consacré à la célébration religieuse de Saint Érasme. Après la messe célébrée à 17 heures, la statue du saint sera conduite jusqu’au port avant de prendre la mer pour la traditionnelle procession maritime. Les embarcations escorteront le saint dans le golfe d’Ajaccio avant la bénédiction des barques et l’hommage aux marins disparus. Un instant de recueillement chargé d’émotion qui rappelle le lien indéfectible entre Ajaccio, ses pêcheurs et la Méditerranée. « La Saint-Érasme, c’est notre identité. C’est une fête populaire qui rassemble les Ajacciens autour de la mer et de nos traditions », conclut Michel Serrieri.