​Pietrosella : « une Fête du Sport » plus festive que jamais ce samedi 13 septembre

Avec ses infrastructures modernes, dont la récente Halle des Sports, et ses nombreux espaces extérieurs, Pietrosella s’affirme comme un territoire où le sport est au cœur de la vie locale. La commune compte aujourd'hui 14 clubs et associations sportives pour 12 disciplines, regroupant plus de 500 licenciés. De quoi offrir un panel d’activités riche et varié pour petits et grands qui seront présentées ce samedi à l'occasion de la 4ème fête du sport.



L’objectif de cet évènement qui se déroulera de 14h à 18h au complexe sportif Simon Neri est clair : faire connaître les sports recensés sur la commune et inciter les habitants à passer à l’action. Tout l’après-midi, les clubs et associations tiendront ainsi des stands d’information et d’inscription au sein du complexe sportif, avant de proposer des initiations et démonstrations gratuites de leurs disciplines.



Cette 4ᵉ édition mettra l’accent sur la convivialité avec de nombreux jeux pour petits et grands : structures gonflables, piscine à boules géante, babyfoot géant… De quoi transformer le complexe sportif en véritable terrain de jeux. Des contests seront également organisés tout au long de l’après-midi pour dynamiser l’événement et encourager la participation du public.



Un programme riche et inclusif



La dimension éducative n’est pas oubliée : la MAIF sera présente pour sensibiliser le public aux gestes de premiers secours, et l’association « A Casa Anto » rappellera l’importance de l’accessibilité au sport pour les personnes en situation de handicap. Cette 4ᵉ Fête du Sport mettra en avant la richesse et la diversité des pratiques sportives de Pietrosella. Pas moins de 14 clubs et associations seront présents pour faire découvrir 12 disciplines, allant des sports collectifs aux activités plus individuelles : volleyball, handball, basketball, badminton, escalade, taekwondo, football et futsal, baseball, surf, pilates, danse orientale, gym douce pour les seniors, vélo, équitation et karaté.



Chaque club tiendra un stand d’information et proposera des initiations gratuites pour permettre au public de s’essayer à leur discipline. La Halle des Sports sera aussi le théâtre de plusieurs démonstrations pour permettre de découvrir certains sports : badminton de 14h30 à 15h, volleyball de 15h à 15h30, futsal de 15h30 à 16h, handball de 16h à 17h, karaté de 17h à 17h30 et enfin taekwondo de 17h30 à 18h.