​Nicolas Santini (Sport In Calvi) remporte la 35e édition de la Paolina à Morosaglia

Il était 7 heures du matin, ce samedi 27 septembre, quand le top-départ de la 35 e édition a été donné sur le port de la cité balanine par Pierre-François Cristiani, le président de l’Associu Spurtivu A Paolini et Angèle Bastiani, la Maire de l’Ile Rousse. Plus de 350 participants s’élancèrent alors en direction de Ponte Leccia, avant Morosaglia, par les routes de Belgodère, Castiafo et Moltifao. Un itinéraire emprunté par le cortège funéraire, qui, en 1889, ramenait les cendres de Pasquale Paoli.





Marjorie Thomas, première féminine

Très vite, un trio composé de Leroux, Julien Paolini et Nicolas Santini se détachait en tête de la course. Ce dernier, vainqueur notamment challenge des city-trails en 2025, prenait les devants, peu avant Ponte Leccia, et arrivait finalement le premier sous l’arche, disposé sous le Musée de Pasquale Paoli : « Je me suis inscrit un peu sur un coup de tête, lundi dernier et j’ai réussi à aller au bout, je suis très heureux de cette victoire ici. J’ai dépassé le second au 45e km alors que j’avais plusieurs minutes de retard et j’ai réussi à garder mon allure ». Le balanin s’impose finalement en 5’42’’47 devant Alban Leroux et Julien Paolini. Marjorie Thomas (Altore) termine 1re féminine en 6’51’’16 et bat le record de l’épreuve dans sa catégorie.