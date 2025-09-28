​Nicolas Santini (Sport In Calvi) remporte la 35e édition de la Paolina à Morosaglia

Plus de 350 coureurs se sont élancés de l'Ile Rousse jusqu'à Morosaglia pour cette 35e édition de la Paolina.
Il était 7 heures du matin, ce samedi 27 septembre, quand le top-départ de la 35e édition a été donné sur le port de la cité balanine par Pierre-François Cristiani, le président de l’Associu Spurtivu A Paolini et Angèle Bastiani, la Maire de l’Ile Rousse. Plus de 350 participants s’élancèrent alors en direction de Ponte Leccia, avant Morosaglia, par les routes de Belgodère, Castiafo et Moltifao. Un itinéraire emprunté par le cortège funéraire, qui, en 1889, ramenait les cendres de Pasquale Paoli.
Marjorie Thomas, première féminine
Très vite, un trio composé de Leroux, Julien Paolini et Nicolas Santini se détachait en tête de la course. Ce dernier, vainqueur notamment challenge des city-trails en 2025, prenait les devants, peu avant Ponte Leccia, et arrivait finalement le premier sous l’arche, disposé sous le Musée de Pasquale Paoli : « Je me suis inscrit un peu sur un coup de tête, lundi dernier et j’ai réussi à aller au bout, je suis très heureux de cette victoire ici. J’ai dépassé le second au 45e km alors que j’avais plusieurs minutes de retard et j’ai réussi à garder mon allure ». Le balanin s’impose finalement en 5’42’’47 devant Alban Leroux et Julien Paolini. Marjorie Thomas (Altore) termine 1re féminine en 6’51’’16 et bat le record de l’épreuve dans sa catégorie.
Après l’arrivée de tous les coureurs, une remise des prix était organisée du côté du col du Pratu. A cette occasion, un trophée hommage en l’honneur de Thierry Mondoloni, accompagnateur décédé tragiquement lors de l’édition 2024, a été décerné au club le plus représenté : et c’est son club, le CO Porticcio et sa délégation de 35 coureurs qui s’est vu remettre la distinction, comme un clin d’œil au destin, dans un moment très émouvant.
Classement final
Individuel :
1er Nicolas Santini
2e Alban Leroux
3e Julien Paolini
Relais de 2
1er Tequila Sunrise
2e Oliu D’Oru
3e Lucciana Atletismu
Relais de 4
1er La Palmola
2e AS Figarella
3e CO Porticcio
Relais de 8
1er Les Collègues
2 AC Corte
3. Monte Astu
Run and Bike
1er Run and Roll
2 Moins de 7h où on se marie
3 Team Sport In Calvi
