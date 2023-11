​Nationale 3 : le difficile apprentissage de l’ACA Basket-Ball

Né il y a seulement 3 ans, l’ACA Basket-Ball a rapidement gravi les échelons régionaux pour évoluer aujourd’hui dans le très relevé championnat de Nationale 3. Pour Bruno Emmanuelli, une accession surprise obtenue l’année dernière et qu’il ne fallait surtout pas refuser : « Une accession, cela ne se refuse pas ! C’est une vitrine pour le club et pour ce sport dans la cité impériale. Aujourd’hui, grâce à cette accession, le club enregistre un nombre record de licenciés. Notre objectif, c’est de remettre la place du Basket-Ball telle qu’elle le mérite à Ajaccio. Nous sommes une ville de Basket, il faut un club attractif à Ajaccio ».



Une victoire de prestige face à la réserve de l’AS Monaco

Avec un budget limité malgré l’aide de la Collectivité de Corse, de la Ville d’Ajaccio et de quelques sponsors privés, l’ACA Basket-Ball a voulu garder une ossature forte de l’équipe qui avait remporté le championnat régional, l’année passée. Cinq joueurs sont venus renforcer l’équipe ajaccienne pour tenter l’exploit d’un maintien en Nationale 3 : « C’est un championnat très relevé avec la présence de deux réserves professionnelles, l’AS Monaco et l’ASVEL. Nous nous attentions à un début de saison très difficile, mais je pense tout de même que nous aurions pu mieux faire sur certains matchs. L’apprentissage est long et difficile, mais nous allons nous battre jusqu’au bout et surtout garder la tête haute. Quoi qu’il arrive, cette expérience sera bénéfique pour l’avenir du club ».



Un début de saison chaotique avec 8 défaites et une seule victoire, face à la réserve de l’AS Monaco (77-73) dans un complexe Pascal-Rossini, en délire comme aux plus belles heures du Basket ajaccien. Après une nouvelle défaite face à Bandol ce week-end (67-82), les Ajacciens se déplacent samedi à Lorgues, face à une des grosses cylindrées du groupe. « Nous nous attendons à un match très difficile face à de grosses équipes de ce championnat de Nationale 3. Malgré tout, nous allons faire de notre mieux pour y faire un résultat. Nous sommes en train d’effectuer un gros travail tactique, avec notamment de nouveaux schémas et systèmes de jeu qui, j’espère, porteront les fruits d’ici quelques matchs ».



« L’ADN du club, ce sont les jeunes »

En attendant, une amélioration des résultats de l’équipe senior, l’ACA Basket-Ball poursuit également son travail en faveur des jeunes : « L’objectif c’est de former des jeunes Ajacciens pour qu’ils puissent évoluer dans un championnat national. Pour cela, il faut pérenniser le club. Cela prendra des années, le temps qu’il faudra, mais nous allons tout faire pour remettre sur pied un club de Basket-Ball qui tienne la route dans la cité impériale. Si on descend, on fera tout pour remonter. L’objectif du club reste de former les jeunes, c’est l’ADN du club ». Avec un bureau renforcé autour d'Olivier Bernardini, véritable cheville ouvrière du club, et Lucien Barbolosi, ainsi qu'un service communication au four et au moulin, l'ACA poursuit sa structuration pour répondre aux besoins des exigences d'un championnat national. Mais pas que.

Le club continue en effet sa croissance avec près de 200 licenciés, toutes catégories confondues, sept équipes engagées en championnat régional, des « Baby » aux Vétérans en passant par une équipe féminine. L’ACA est passée de 140 licenciés à 200, l’espace d’un été. Preuve d’un engouement certain grâce à la vitrine du club Senior. Même si son avenir en N3 est loin d’être assuré, l’ACA voit loin et son aventure au sein du Basket-Ball insulaire ne semble que commencer.