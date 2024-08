​Mercato : L’AC Ajaccio fait signer Axel Bamba

Après une longue période d’essai, il a finalement convaincu l’ensemble du staff acéiste : Axel Bamba, le solide défenseur central, âgé de 25 ans, vient de parapher un contrat pro de deux ans sous les couleurs ajacciennes a annoncé l’ACA sur son site officiel. Arrivé mi-juillet, en provenance du Sporting Gijon, Axel Bamba s’est imposé au sein de l’effectif ajaccien et s’est félicité d’intégrer le club rouge et blanc : « La préparation s’est très bien passée, j’ai eu la chance d’intégrer un groupe dans lequel je connaissais de nombreux joueurs. J’ai déjà joué contre le coach et même le directeur sportif Johan Cavalli. Les gars m’ont très bien accueilli dans le vestiaire, ils m’ont mis à l’aise et cela a facilité ma préparation et mon intégration. Il y a ici un groupe qui aime travailler et c’est important pour avancer. Le staff souhaitait évaluer mon niveau physique, un essai fait toujours peur car vous ne savez pas si au bout il y aura une signature. Je n’ai pas surjoué, tout le monde connait mes qualités et j’ai pu suivre la préparation ».



« Pour moi la Corse est un pays »



Ravi de pouvoir évoluer dans un club qu’il connait bien et une île qu’il apprécie, Axel Bamba a tout pour devenir rapidement un des chouchous du public de Tmizzolu : « J’ai toujours été lié à la Corse, je venais régulièrement à Ajaccio en tournoi, et j’effectuais mes préparations physiques à Bonifacio. Pour moi, la Corse est un pays, je connais la mentalité des Corses. Puis retrouver un club renommé de Ligue 2, avec un passé en Ligue 1 et 3 accessions, cela fait plaisir. L’ACA est un très bon club. C’est normal que les supporters et le staff attendent beaucoup de moi. Je trouve que ça met du piment. C’est bien d’être attendu et soutenu, je préfère cela et ce sera à moi de répondre aux attentes sur le terrain. On a fait une très grosse préparation, on s’est battus ensemble, on a fait le GR20 que je ne connaissais pas qui était difficile. Mais c’était fantastique. On a une bonne équipe, on l’a vu sur les matchs de préparation et ce sera à nous de mettre en place le projet de jeu sur le terrain encore une fois ».



Formé au Paris FC

Avant le Sporting Gijón, Axel Bamba a évolué sous les couleurs du Paris FC. C'est d'ailleurs à Paris que le joueur a été formé et qu'il a découvert la Ligue 2 (77 matchs, 4 buts). Il aura la lourde tâche de faire oublier Cédric Avinel. Pour Johan Cavalli, le coordinateur sportif du club ajaccien : « Axel est un joueur qui évoluera en défense centrale sous nos couleurs. Il peut aussi évoluer à droite ou au milieu de terrain. C’est un gabarit hors normes avec beaucoup de puissance et de vitesse. Ce sont des qualités importantes pour la nouvelle philosophie de jeu mise en place par le coach. Je pense qu’il s’imposera comme un cadre de l’équipe. Nous sommes heureux de finaliser son arrivée après cet essai durant l’été, nous avions besoin d’évaluer son niveau physique ».

Si deux nouvelles recrues pourraient encore rejoindre le club ajaccien, Mathieu Chabert dispose maintenant d’un groupe élargi dans l’optique de la reprise du championnat de Ligue 2, fixée à vendredi soir, avec la réception de Rodez au stade Michel Moretti.