​Match amical - Le SC Bastia réaliste face à l’AC Ajaccio (2-1)

ACA-SCB 1-2

Stade Michel Moretti

Huis clos

Buts : Maggiotti (12e), Bianchini (28e) pour le SC Bastia, Ibayi (90e) pour l’ACA

ACA : Sollacaro (Quilicchini, 63e), Strata (Prenant, 71e) Ayessa (Khelifa, 63e), Vidal (Romder, 63e), Kouassi (Huard, 45e) Barreto (Everson, 63e), Anziani (Mangani, 73e), Puch (Chegra, 63e), Santelli (Touré, 63e), Touré (Soumano, 63e), Touzghar (Ibayi, 45e), entraîneur : Mathieu Chabert

SCB : Placide, Bohnert, Akveson (Roncaglia, 45e), Guevara (Meynadier, 45e), Tavares, Ducrocq (Soumahoro, 73e) Etoga (Oulai, 45e), Maggiotti, Tomi (Cisse, 45e puis Mazikou, 80e), Bianchini (Boumaoui, 73e), Boutrah (Loubatières, 73e), entraîneur : Benoit Tavenot



Sous une chaleur accablante, et sans spectateurs, ce derby d’avant-saison sonnait comme un air de répétition générale pour les deux entraîneurs avant le début de saison de Ligue 2, qui approche à grands pas. L’ACA entamait le match en 4-3-3 avec un trident offensif composé de Touzghar, Touré et Santelli côté gauche. Un trio offensif côté bastiais également avec Boutrah, Tomi et Bianchini en pointe.

Mais ce sont les Ajacciens, qui se montrèrent les plus dangereux dès la 2e minute de jeu avec un centre de Touzghar que Santelli reprenait de volée, mais le tir de l’ancien bastiais termina sa course au-dessus de la transversale. Puis sur une bonne récupération de Barreto, au duel avec Tavares, le milieu de terrain ajaccien tentait un lob qui, là encore, passa juste au-dessus de la barre transversale de Placide (10e).



Une histoire de penalties



Deux minutes plus tard, à la suite d’un cafouillage, Ayessa contrait le tir bastiais de la main (12e). Le penalty accordé par l’arbitre de la rencontre était transformé petit filet par Julien Maggiotti. Sur sa première occasion, le Sporting prenait l’avantage. Dans la foulée, Bianchini trop excentré dans la surface de réparation ajaccien, manquait le cadre (13e). Malgré la chaleur ambiante, la rencontre se déroulait à haute intensité sur un rythme soutenu. Sur un débordement de Tavares, Strata fauchait le latéral bastiais (28e) dans la surface, entraînant un 2e penalty, transformé, cette fois-ci par Florian Bianchini. Les Ajacciens tentaient de revenir au score, mais seul Anziani, sur un coup franc, arrivait à inquiéter Placide (39e). Sur une erreur d’Ayessa, le Sporting était même tout proche d’inscrire un 3e but, mais le centre de Boutrah mal ajusté ne trouvait pas preneur (42e).



Au retour des vestiaires, les deux entraîneurs en profitaient pour faire quelques changements et le rythme baissait en intensité. Bohnert sur une belle combinaison avec Maggiotti n’était pas loin d’inscrire un nouveau but pour le Sporting (60e). Mais la seconde période était bien moins vivante, les deux équipes se heurtant au milieu de terrain. Boumaoui côté bastiais et Soumano côté ajaccien se créèrent deux belles occasions, seuls face au gardien adverse avant qu’Ibayi, l’avant-centre ajaccien, ne réduise la marque en toute fin de match (90e).