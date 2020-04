​Maillots mythiques : Bastia dans les 20 premiers

En période de confinement et alors que les grandes compétitions sont à l’arrêt, la presse sportive cherche des sujets indépendants des résultats. C’est le cas de l’hebdomadaire France Football qui titre cette semaine sur les maillots mythiques : « La rédaction a fouillé dans ses souvenirs pour établir la liste de ces maillots de légende qui peuplent nos rêves les plus chers. »



Le journal établit un classement à la tête duquel arrive le maillot de l’Ajax d’Amsterdam (période de 1971 à 1973), celui d'une équipe légendaire qui va régir l’Europe du football, avec à sa tête Johan Cruyff. Il est suivi du maillot des verts, puis de celui de l'équipe nationale des Pays-Bas, du Brésil et ainsi de suite… jusqu’à la 17e place (sur 50 au total) qui voit apparaître, entre celui du Real et de l’URSS, le maillot à tête de maure. Avec ce titre : « L’amour à Maure »



Le journaliste explique ce choix :

- 14 septembre 1977. Bastia entame sa campagne européenne face au Sporting Portugal. Ce soir-là, les hommes de Pierre Cahuzac entrent sur la pelouse avec un maillot bleu, frappé d’une imposante tête de Maure. Simple. Efficace. Et aucun message derrière le symbole. Parole de spécialiste. « Cette tête de Maure n’avait aucune signification politique, a expliqué au journal L’Équipe Didier Rey, professeur à l’université de Corte et grand connaisseur de l’histoire du football corse. C’était une affirmation identitaire, régionale, mais ça ne remettait en rien en cause l’appartenance au peuple français. Pour Bastia, cette Coupe d’Europe, c’était aussi la fierté de représenter son pays, la France. » Le club de l’île de Beauté atteindra la finale, défait par le PSV Eindhoven (0-0, 3-0). Grâce à cette tunique ? « Avec la tête de Maure sur le maillot, on était le porte-drapeau de la Corse, on avait l’obligation de ne pas se manquer, expliquait le capitaine bastiais Charles Orlanducci. Ça nous transcendait. » .



Un bel hommage à ce maillot mythique et à cette équipe qui a emmené Bastia et toute la Corse sur le toit de l’Europe.