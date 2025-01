​Ligue B – Le GFCA Volley tombe à Nancy

Défait au tie-break en Coupe de France par Chaumont, équipe de Ligue A, en match de reprise, le GFCA Volley doit maintenant se reconcentrer sur le championnat de Ligue B, son objectif principal de la saison. Après une première partie de saison quasi-parfaite, seulement ponctuée par une défaite à Saint-Jean d’Illac, les Ajacciens se déplaçaient ce samedi soir en Lorraine pour y affronter l’équipe de Grand Nancy. Malheureusement, les « Rouge et Bleu » ont dû concéder leur deuxième défaite de la saison.



Roatta, l’ancien gazier, élu MVP



Pourtant, tout avait bien commencé pour les Gaziers qui emportaient le premier set assez facilement (25/17). Mais dès la seconde manche, ils devaient faire face à la furia lorraine et notamment Roatta, l’ancien gazier (élu MVP de la partie) qui égalisa très rapidement (25-16). Nancy parvenait même à remporter la 3e manche (26-24) dans le money time avant de récidiver dans le set suivant (25-23) et de prendre ainsi les trois points de la victoire. Malgré cette défaite, le GFCA Volley reste leader de Ligue B mais voit Fréjus se rapprocher. Il faudra réagir samedi prochain au Palatinu avec la réception de Reims.