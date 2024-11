​Ligue 2. Mathieu Chabert (AC Ajaccio) « veut retrouver l’efficacité » face à Clermont

Avec un seul point pris lors des quatre dernières rencontres et trois défaites consécutives, l’AC Ajaccio est actuellement en souffrance. La dernière défaite ce lundi soir face à Metz, malgré une bonne prestation, n’est pas encore digérée par Mathieu Chabert, le coach ajaccien, qui veut rester optimiste : « Si on continue ce qu’on a fait face à Metz, la réussite va enfin arriver. Il faut être vigilant et sur nos gardes, mais convaincu de ce qu’on fait. Il faut continuer dans cette voie. Il nous a surtout manqué de l’efficacité. Tout ne se joue pas qu’à la réussite. Quand on a des temps forts, il faut que l’on soit capable de concrétiser nos actions. Dans notre situation, quand on n'est pas capable de le faire, on n’est pas à l’abri de vivre ce que l’on a vécu. Il faut regagner de la confiance. Je ne suis pas le style de coach à être focalisé sur l’efficacité d’une seule personne. Je préfère que l’attaquant fasse le travail pour toute l’équipe même si son boulot c’est aussi de marquer des buts ».



« Cela va payer, c’est une certitude »

Face à Metz, les Ajacciens ont sans doute réalisé leur première période la plus aboutie mais ont encaissé un but évitable sur une erreur individuelle de Julien Anziani. Malgré cette défaite, les raisons d’y croire sont nombreuses pour l’entraîneur acéiste : « Le groupe reste très positif, moi aussi. Cela ne sert à rien de travailler dans la sinistrose. Tous les chiffres montrent qu’on est sur la bonne voie donc nous allons continuer. Il ne faut pas tirer la sonnette d’alarme. On sait ce qu’on fait. Cela va payer, c’est une certitude. On sait qu’on est en retard en nombre de points. On ne fait pas tout bien mais on le fait avec beaucoup de cœur et de détermination. Les gens qui travaillent sont toujours récompensés. Il faut mettre encore plus de courses et de concentration et être plus calme après la récupération ».



Clermont, un nouvel entraîneur, deux victoires consécutives

Face aux « Rouge et Blanc », c’est l’équipe de Clermont qui se présente à Timizzolu. Après un début de saison compliqué, les Clermontois ont changé d’entraîneur avec l’arrivée de Laurent Battles, et restent sur deux victoires consécutives convaincantes à Laval et à domicile contre Lorient : « Pour nous tous les matchs sont importants. Ce n’est pas un tournant de la saison. On est focus sur ce qu’il faut faire et ce qu’on va mettre en place ce vendredi. C’est une équipe de Ligue 1, qui cherche à jouer au ballon, avec un nouvel entraîneur. Ils sont sur une bonne dynamique mais restons concentrés sur nous. On doit prendre des points rapidement ».



Pour ce match important, Mathieu Chabert a choisi de reconduire le même groupe que face à Metz. Seul changement, Benjamin Santelli étant suspendu, il est remplacé par Yoann Touzghar. Face au 11e de Ligue 2, qui compte quatre points d’avance, les attaquants ajacciens sont attendus au tournant pour retrouver le chemin de la victoire, dont la dernière en date remonte au 24 septembre dernier face à Grenoble. Une bien trop longue attente.



Le groupe ajaccien :

Sollacaro, Quilicchini, Contena, Vidal, Bamba, Ayessa, Youssouf, Strata, Huard, Mangani, Jabol, Puch, Barreto, Anziani, Ibayi, Ben Touré, Soumano, Touzghar, Everson

Blessés : Kanté, Touré, Campanini

Choix : Quemper, Jacob, Khelifa, Coutinho

Suspendus : Kouassi, Santelli