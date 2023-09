​Ligue 2 - L’ACA solide à Amiens (0-0)

Après avoir renoué avec le succès face au Paris FC samedi, les Ajacciens avaient à cœur de bien faire lors de ce déplacement à Amiens, le 3e du championnat de Ligue 2. Visiblement satisfait du système mis en place à cette occasion, Olivier Pantaloni avait opté une nouvelle fois pour un séduisant 4-3-3 avec Bammou et Jacob sur les côtés et Touzghar en pointe. Vincent Marchetti débutait une nouvelle fois la rencontre sur le banc de touche. Mangani était promu capitaine comme face au Paris FC. Après les deux gifles reçues à Caen et Guingamp, les Ajacciens débutaient prudemment la rencontre pour se rassurer défensivement et surtout éviter de prendre un but très tôt dans la rencontre.

La première demie heure était d’ailleurs très pauvre en occasions, seul l’avant-centre Andy Carroll, ancien de Liverpool, se démenait à la pointe de l’attaque picarde bien aidé par le virevoltant ailier droit, Leautey (21e). Les duels étaient âpres et la bataille faisait rage au milieu de terrain. A la suite d’un cafouillage, Touzghar, l’attaquant ajaccien, était bousculé dans la surface amiénoise en fin de première période mais Mr Landry, l’arbitre de la rencontre, laissait le jeu se dérouler (42e). Barreto à la suite d’une belle percée de Jabol tentait lui sa chance de loin mais sans succès (44e).

A la reprise, le match gagnait en intensité. Un rythme plus soutenu mais les deux équipes avaient toujours les plus grandes difficultés à se procurer des occasions. Une rencontre qui aurait pu basculer à l’heure du jeu. A la suite d’un centre de Leautey, Mangani au contact avec Mafouta, était sanctionné pour un tacle mal maitrisé dans la surface acéiste. L’arbitre sifflait alors un penalty peu évident mais le même Mafouta trouvait finalement le poteau de Mathieu Michel (62e). La partie devenait plus dure et une pluie de cartons s’abattaient alors sur les Ajacciens avec 4 cartons jaunes en 10 minutes ! Le jeu devenait alors complétement haché entre deux équipes, qui avaient avant tout besoin de rassurer et peu enclins à se livrer. Même si Marchetti mettait enfin le portier amiénois à contribution sur une belle frappe pied droit (90e).

Pour l’ACA, après les deux lourdes défaites à Caen et Guingamp, l’essentiel était de se rassurer défensivement et d’enchainer sur un bon résultat à l’extérieur après le succès à domicile face à Paris. C’est chose faite avant un derby qui s’annonce bouillant face au Sporting Club de Bastia, lundi à Timizzolu.