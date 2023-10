​Ligue 2 - L’ACA ramène un bon point de St-Etienne (0-0)

Pour ce déplacement à Geoffroy-Guichard, chez des Verts, qui restaient sur 4 victoires consécutives, Olivier Pantaloni, avait quasiment aligné la même équipe que face au Sporting Club de Bastia : seul Vincent Marchetti, de retour, remplaçant Puch au milieu de terrain. Suite aux incidents face à Rodez, c’est un Chaudron sans ses deux bouillonnants kops du virage Nord et Sud, et forcément moins bruyant qui accueillaient des Ajacciens en pleine confiance, après la victoire lors du derby face au SC Bastia, lundi dernier (2-0). Ce sont les Stéphanois qui se montraient dangereux les premiers : à la suite d’un centre de Diarra sur son côté gauche, Avinel arrivait de justesse à enlever le ballon à Sissokho, l’avant-centre des Verts, bien placé dans les 6 mètres ajacciens (8e). Puis, Cafaro, cette fois sur la droite manquait d’un rien son centre toujours à destination de Sissokho (13e). L’ACA inquiétait une première fois Larsonneur à la suite d’une belle frappe de Barreto à l’entrée de la surface (18e).

Vincent Marchetti était d’ailleurs le premier à se mettre en évidence à la reprise mais son tir était finalement contré par la défense des Verts (46e) puis sur déviation à la suite d’un coup-franc bien tiré par Barreto (57e). Le match avait véritablement toujours autant de mal à décoller tant les maladresses techniques se multipliaient sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Des deux côtés les coachs tentaient le tout pour le tout avec des changements offensifs, Olivier Pantaloni faisant notamment rentrer Touré, Jacob et Everson à la place de Touzghar, Barreto et Bammou mais les occasions étaient toujours aussi rares. Suite à une sortie manquée de Michel, Charbonnier était tout près d’ouvrir la marque mais sa tête contrée au dernier moment filait finalement en corner (88e). Il était écrit que ce match se finirait sans but. Un match nul logique et mérité pour les Ajacciens qui sont désormais 10e du championnat de Ligue 2 avant la réception de Pau dans 15 jours à Timizzolu après la trêve internationale.

Un gardien stéphanois qui allait être sauvé par le poteau après un bon centre de Quemper sur la gauche, repris de la tête par Touzghar, l’avant-centre ajaccien esseulé aux 6 mètres, mais malheureusement qui allait trouver la base du montant (27). Une occasion de but qui sera la seule véritablement franche dans une première-temps très fermée. Avec une équipe des Verts totalement inoffensive au grand dam de leurs supporters. Les joueurs stéphanois étant même copieusement sifflée lors du retour aux vestiaires. « On peut faire beaucoup mieux. Il faut faire preuve de plus de détermination. Nous avons également trop de déchets dans notre jeu » regrettait le coach ajaccien à la mi-temps du match.