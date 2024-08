​Ligue 2 – L’AC Ajaccio trop timide au Red Star (0-1)

Red Star – ACA 1-0



Stade Bauer

Arbitre : Mr Thierry Bouille

Buts : Renel (3e) pour le Red Star

Avertissements : Vidal (89e), Ayessa, Sollacaro (90e) à l’ACA ; Kouagba, (89e) et Badji (90e)



Red Star : Beunardeau, Mendy (Escartin, 85e), Danger, Kouagba, Doucouré, Renel (Botella, 85e), Eickmayer (Dembi, 15e), Hachem, Ifnaoui, Benali, Durand (Badji, 66e), entraineur : Grégory Poirier



ACA : Sollacaro, Youssouf, Strata, Bamba (Vidal 83e), Ayessa, Anziani (Mangani, 83e), Puch (Jabol, 58e), Barreto, Jacob (Touré, 71e), Touzghar, Ibayi (Soumano, 71e), entraineur : Mathieu Chabert



Après les bons débuts à domicile face à Rodez, Mathieu Chabert et ses hommes avaient hâte de se tester dans une antre bien connue du football français : le stade Bauer et son équipe du Red Star, fraîchement promu en Ligue 2. Pour ce premier match à l’extérieur, le coach ajaccien avait choisi de titulariser Bamba, enfin qualifié, en défense centrale aux côtés d’Ayessa, et avait remis Jacob et Youssouf à une place de titulaire ; le duo Touzghar/Ibayi étant chargé d’alimenter l’apport offensif des « Rouge et Blanc ».



Mais dès la première action des Franciliens, Benaili, débordait côté droit et centrait parfaitement pour Renel, bien seul et qui, sans difficulté, trompait Sollacaro impuissant (3e). Cela ne pouvait pas plus mal commencer pour des Ajacciens, qui avaient pour ambition de ramener un résultat positif de Bauer. Les Ajacciens, sous pression, subissaient les attaques des locaux et Benaili, encore une fois très actif, trouvait Durand dans la surface ajaccienne, mais le tir de l’attaquant francilien termina sa course hors cadre (12e).



Il fallait attendre un coup de pied arrêté de Julien Anziani pour voir les Ajacciens se montrer dangereux. Le milieu de terrain acéiste, sur corner, adressait un centre à ras de terre pour Ibayi, dont la reprise instantanée, ne passa pas très loin du but du gardien parisien (25e). Puis, sur un ballon récupéré au milieu de terrain, Jacob tenta également sa chance, aux 25 mètres, sans plus de précision (27e). Après une entrée délicate, les protégés de Mathieu Chabert sortaient enfin la tête de l’eau, mais se heurtaient à la débauche d’énergie des locaux décidés à garder leur but d’avance. Sur une bonne combinaison entre Hachem et Renel, ce sont même les locaux qui procuraient la dernière occasion de la première période, mais la frappe enroulée du joueur parisien ne trouva pas le cadre des buts de Sollacaro (45e).



Le retour de Tim Jabol



Au retour des vestiaires, le Red Star se créait une nouvelle occasion franche mais Durand buta sur un Sollacaro décisif (46e). Les Ajacciens réagissaient une nouvelle fois sur un corner d’Anziani, mais Barreto se fit contrer au dernier moment dans la surface adverse (50e). Un nouveau coup-franc d’Anziani mettait Beunardeau à contribution (56e) avant que Jabol ne fasse son retour sur le terrain à la place de Puch (58e). Plus entreprenant, l’AC Ajaccio, se faisait enfin menaçant mais sans véritablement se créer d’occasions franches malgré le sang neuf injecté par Mathieu Chabert.



La fin de match devenait alors houleuse après plusieurs accrochages entre joueurs des deux équipes, obligeant l’arbitre de la rencontre, à sortir les cartons, alors que le match s’était déroulé jusque-là dans un état d’esprit exemplaire. Finalement, et après une vaine domination, en seconde période, les Ajacciens devaient s’incliner pour le premier déplacement. Ils auront l’occasion de réagir dès vendredi prochain avec la réception de Troyes.