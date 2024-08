​Ligue 2 : L’AC Ajaccio engage Abou Kanté

À l'essai depuis huit jours au sein du club ajaccien, Aboubakary Kanté s'est finalement engagé avec l'AC Ajaccio pour une durée de deux saisons. Libre de tout contrat depuis son départ d'Espagne, où il a notamment évolué sous les couleurs du Club de Fútbol Fuenlabrada et de la SD Huesca, il vient renforcer le secteur offensif des « Rouge et Blanc ». Il a déclaré sur le site officiel du club ajaccien : « L’ACA, c’est l’ACA. C'est-à-dire un club historique. Je connais le club, mais pas encore la ville, que j’ai hâte de découvrir. Il y a aussi des joueurs contre lesquels j'ai pu évoluer, comme Axel Bamba en Espagne. Cela fait une semaine que je suis avec le groupe, et ça s’est très bien passé. J’ai eu la chance de disputer plus de 100 matchs en D2 espagnole en l'espace de presque 4 ans. Je ne connaissais pas ce championnat avant d'y arriver, et c’est une expérience qui m’a beaucoup plu. C'est un championnat différent de la Ligue 2, moins physique et plus tactique. Il faut être plus solide en France. »





Sous les ordres de Chabert à Béziers

Rapide et puissant, Abou Kanté avait déjà côtoyé Mathieu Chabert lors de la saison 2018/2019 à Béziers. Il y avait notamment inscrit un triplé à Valenciennes lors de la large victoire 6-5 du club héraultais. Pour Mathieu Chabert, cette nouvelle recrue est « le profil qui nous manquait. Son gros point fort, c’est la vitesse. En plus de ce que je connaissais de lui à Béziers, il a énormément progressé dans tous les domaines. Il a de la percussion, de la vitesse, et il sait s’adapter. Abou connaît mes principes de jeu. Nous allons juste prendre le temps de bien le préparer physiquement, car il n'a pas suivi la préparation avec nous, mais nous gagnerons du temps grâce au fait que nous nous connaissons bien ».

Après leur défaite lundi soir sur la pelouse du Red Star (0-1), les Ajacciens recevront ce vendredi Troyes lors de la 3e journée de championnat de Ligue 2.