​Ligue 2. L’AC Ajaccio attend son nouvel entraineur

Il est finalement parti. Après 13 saisons dont dix consécutives passées à la tête de l’ACA, Olivier Pantaloni, l’entraîneur emblématique de l’AC Ajaccio a signé un contrat de deux ans avec le FC Lorient, fraîchement relégué de Ligue 1. Un départ surprise, car l’intéressé avait manifesté avant le dernier match de la saison, son envie de rester au moins une année de plus sur le banc acéiste. Mais les sollicitations du club breton, ambitieux de retrouver rapidement l’élite et une dernière saison pénible en termes de résultats et de problèmes de vestiaire, ont fait pencher la balance vers un départ.



Battles, Echouafni ou Collin à la tête de l’équipe première ?



Pour Johan Cavalli, le coordinateur sportif des « Rouge et Blanc » : « Le départ d'Olivier Pantaloni marque la fin d'un chapitre au sein de notre club. Olivier est à la base de tous nos exploits ces dix dernières années. Aujourd'hui, l'envol d'Olivier est mérité et n'est pas une surprise, nous nous préparions à son départ depuis quelque temps et plus particulièrement ces quinze derniers jours ». Un départ précipité qui laisse les supporters perplexes à quelques jours de la reprise de la saison prévue au lundi 8 juillet. Pour autant, le choix de la direction sportive du club ajaccien ne devrait pas tarder : « À propos de la nomination du nouvel entraîneur, j'ai eu plusieurs contacts téléphoniques et je souhaite arrêter une short liste de cinq techniciens ce week-end. Je rencontrerai l'ensemble de ces candidats à partir de lundi. Il faut savoir que nous avons la volonté de conclure et de nommer notre nouvel entraîneur en fin de semaine prochaine pour être prêts et au complet dès la reprise des entraînements ».



Selon nos informations, trois entraîneurs seraient bien placés pour prendre la suite d’Olivier Pantaloni. Laurent Battles, l’ancien entraîneur des Verts, Xavier Collin, ancien joueur de l’ACA de 2002 à 2008 et actuel entraîneur d’Andrézieux (N2) mais aussi Olivier Echouafni, libre après avoir été démis de ses fonctions d’entraîneur de Quevilly, la saison dernière.