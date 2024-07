​Ligue 2 : Benjamin Santelli, le guerrier "turchinu" arrive à l'AC Ajaccio

Après des hauts et des bas, durant les trois dernières saisons de Ligue 2, l’histoire d’amour entre Santelli et le SC Bastia prend (définitivement ?) fin après 130 matchs et 31 buts. Après que les deux parties aient annoncé leur volonté de se séparer, Benjamin Santelli s’est engagé finalement, ces derniers jours, avec l’AC Ajaccio pour une durée de deux ans. « Je suis très heureux de rejoindre l’ACA. Je suis assez fier d’avoir pu signer dans ce club. Maintenant, j’ai surtout hâte de débuter ma nouvelle aventure. Je vais retrouver beaucoup de mes coéquipiers de la squadra, et j’en suis très heureux, car certains sont des amis. J’ai donc vraiment hâte de partager le vestiaire avec eux. Je ne connais pas tout le monde non plus, et je suis emballé à l’idée de les rencontrer. Je suis très content de retrouver Mathieu Chabert, mon ancien coach. Je l’ai toujours apprécié, et ça s’est toujours bien passé entre nous. J’espère que ça va continuer, et naturellement, le fait de le connaître me met plus en confiance » indiquait-il sur le site officiel de l’AC Ajaccio, juste après sa signature.

Après avoir été soulagés d’apprendre la réintégration de l’ACA en Ligue 2, par la DNCG, les supporters acéistes commencent également à voir leur club, se renforcer avant le début de la saison. Après Mathieu Chabert, le coach, Julien Anziani ou encore Jésah Ayessa, c’est Benjamin Santelli, le buteur insulaire qui a rejoint l’AC Ajaccio, ces derniers jours.Formé au SC Bastia, Santelli rejoint ensuite le club du FC Balagne avec lequel il accède en CFA 2 et où il dispute un match héroïque face aux Girondins de Bordeaux, que les Balanins éliminent aux tirs aux buts en 2014. Il joue ensuite sous les couleurs du CA Bastia, pendant deux ans, avant de partir pour le FC Chambly puis pour le FC Borgo en N2, le SC Bastia, l’année de la N3, et de nouveau Chambly en Ligue 2, cette fois-ci. Malgré les offres de prolongation de son nouveau club, où il manqua de nombreux matchs suite à une rupture des ligaments croisés, Santelli choisit ensuite de rejoindre le SC Bastia, qui accède en National.Joueur de caractère au tempérament de guerrier, et qui n’hésite pas à rechigner sur les tâches défensives, son profil plaisait depuis un certain temps à Johan Cavalli, le responsable sportif du club rouge et blanc : « Benjamin, c’est un joueur qui donne tout dès qu’il est sur le terrain. Il a une activité débordante, c’est un vrai guerrier, de plus c'est un vrai buteur qui peut jouer partout en attaque. C’est un vrai plus que ce genre de joueur puisse porter les couleurs de l’ACA. Bien évidemment, c’était important d’avoir en plus un joueur insulaire car, comme vous le savez, on a un projet identitaire très fort, mélangé à la jeunesse. Alors, Benjamin remplit parfaitement toutes les cases. Ça fait un moment que je voulais qu’il nous rejoigne, et aujourd’hui, les planètes étaient alignées. Je suis donc très satisfait ».Benjamin Santelli portera le numéro 99 sous les couleurs acéistes, et devrait rapidement devenir un des chouchous du public de Timizzolu.