​Le GFCA Volley remporte le trophée Mistral 2024 à Avignon

Après les péripéties de l’intersaison et le refus de Wild-card pour évoluer en Ligue A de la part de la LNV, le GFCA Volley s’est finalement résigné à débuter le championnat de Ligue B. Une division antichambre de l’élite qui sera resserrée avec 10 clubs engagés et la réception de Grand Nancy au Palatinu, le 12 octobre prochain, pour le coup d’envoi tant attendu de la saison 2024/2025. En attendant, les Ajacciens étaient engagés, comme chaque année, au sein du tournoi organisé par le club d’Avignon VB en compagnie de Martigues, France Avenir (Ligue B), Arles, Chalon-sur-Saône et le club organisateur (N1).



Victoire en finale face à Martigues en trois sets



Un tournoi de préparation très important en vue de la reprise du championnat, pour Frédéric Ferrandez, l’entraîneur ajaccien : « C’est un tournoi de bon niveau qu’on est content de disputer chaque année. Cela nous a permis d’effectuer des réglages. J’ai vu que nous avions un groupe solide, nous avons pu travailler nos systèmes de jeu offensifs et défensifs. On a encore quelques lacunes, notamment sur la réception des services flottants. Mais l’état d’esprit est intéressant. Je voulais voir comment réagissait le groupe en compétition et c’est positif. Je pense que nous avons une équipe pour jouer le podium en Ligue B. Il ne faudra pas avoir trop de blessés ».



Le GFCA Volley-Ball s’est donc illustré en remportant le trophée Mistral après une belle bagarre en trois sets en finale face à Martigues, une équipe de Ligue B, qui s’est renforcée avec notamment le renfort le Maoni Talia, un pointu de taille. Avant cela, les Ajacciens s’étaient facilement imposés en phase de poule, ce vendredi avec des victoires, face à Arles (25/12 et 15/14), champion de N2 et qui évoluera en N1 cette année, et face à France Avenir, champion du monde U18 et U20, ces dernières semaines, qui évoluera aussi en Ligue B cette année, toujours en deux sets !



En demi-finale, les « Rouge et Bleu », tenant du titre en 2023, affrontaient l’équipe de Chalon-sur--sur-Saône, pensionnaire de N1, qui avait postulée à une wild-card en Ligue B, et se sont imposés en deux sets (28/26 et 25/23) après un premier set accroché. « À chaque fois que nous avons remporté ce tournoi, nous avons ensuite effectué une belle saison, donc c’est de bon augure pour la suite », remarquait avec malice le coach ajaccien, de retour à Ajaccio. Le GFCA n’en a pas fini avec la préparation du championnat puisque le club gazier se déplacera ce vendredi et samedi à Nice pour y effectuer un stade commun avec le club azuréen ponctué de deux matchs amicaux face à une Ligue A.