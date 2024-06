​La pieve de l’Ornano accueille la 3e édition du trail « I Tre Paesi »

La saison des trails bat son plein en Corse et c’est la pieve de l’Ornano qui s’apprête à accueillir près de 250 participantes ce samedi 15 juin. Une participation qui ravit Hervé Putzoli, le Président de la Squadra Auddaninca et organisateur du trail « I tre Paesi » : « C’est notre 3e édition de ce trail qui se déroule dans la pieve de l’Ornano. Cette année encore, nous avons abattu pas mal de travail pour rendre accessible et baliser les sentiers du mieux possible. Je tiens à remercier les communes de Frasseto, Campo et Quasquara, qui me font confiance pour l’organisation de cette manifestation. C’est un moment important pour la pieve qui permet d’animer les villages même si cela représente une charge de travail importante ».



Une première manche officielle de Canitrail en Corse



Pour cette 3e édition, le départ des épreuves se fera du village de Frasseto en passant par Campo et Quasquara avant de se terminer sur la place de l’église du premier nommé. Deux marches, solidaire et nordique, partiront sur les coups des 16 heures avec un dénivelé de 600 mètres avant le départ du trail long (22 km et 1250 D+) à 16h15 qui les mèneront jusqu’ à la Punta d’Urghajavari et son panorama exceptionnel sur la vallée du Taravu.