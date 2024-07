​La Corse candidate pour obtenir le label "Réserve Internationale de Ciel Étoilé"

✨ L'AUE, grâce à la démarche Pastore di e Stelle, est fière de contribuer à la candidature de la #Corse pour l'obtention du Label Réserve internationale de ciel étoilé (#RICE) ! Voi dinò, diventate un pastore di e stelle ! Da scopre quì ➡ https://t.co/Uzovp90wOx https://t.co/CTVsoBODf1

La Corse ambitionne d’obtenir le label de Réserve internationale de Ciel étoilé et d’entrer ainsi dans le cercle restreint de ces réserves, puisqu’il en existe seulement cinq en France et une vingtaine dans le monde. Attribué par l'International Dark Sky Association, en lien avec l’Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes, ce label récompense les territoires et espaces naturels qui ont œuvré à la réduction des pollutions lumineuses, au point que l'on puisse désormais y observer sans gêne le ciel étoilé. Cette réduction des pollutions lumineuses a des effets bénéfiques sur la faune, la flore et peut en avoir aussi sur notre qualité de sommeil. Pour l’obtenir, les communes françaises doivent respecter un ensemble de décrets, en réduisant les éclairages publics et en diminuant la température de couleur de la lumière. Une fois obtenu, le ciel fait donc l’objet d’une mise en valeur à des fins scientifiques, éducatives, culturelles, touristiques et dans un but de préservation de la nature.Alexis Giacomoni, créateur de l’entreprise insulaire de médiation scientifiqueorganise régulièrement des activités en lien avec la protection du ciel. Cette année, au mois d’octobre, il initie sur l'ensemble de la Corse « Le jour de la nuit », une opération nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse lors duquel les communes éteindront leur lumière. Selon lui, la Corse a toutes ses chances d’obtenir ce précieux label : « L’île possède une qualité de ciel exceptionnelle, équivalente aux régions les plus désertiques de la planète. Certains sites, comme celui de la Parata à Ajaccio, offre des points de vue privilégiés sur l’espace. Nous essayons de sensibiliser l’ensemble des communes et les résultats sont plutôt encourageants puisque certaines d’entre elles commencent à diminuer leur éclairage. » En Corse, depuis 2016, selon les chiffres de l’Agence d’Urbanisme et d’Energie de la Corse, 43 700 points lumineux ont été rénovés sur les 70 000 que compte l’île.Pour soutenir la candidature de la Corse au label RICE, Cyrille Monti et François Berfini de L’Agence d'Urbanisme et d’Energie de la Corse ont mis en place un nouveau projet,, qui permet à chacun de recueillir des mesures de la qualité du ciel nocturne. En s’inscrivant au programme, l’AUE met à disposition le boîtier Sky Quality Meter, un outil mobile « très simple d’utilisation puisqu’il suffit de pointer la lentille vers le zénith, de presser et relâcher le bouton. »La plateforme Ninox effectue un enregistrement sur la durée, de manière systématique, sans qu’une intervention humaine ne soit nécessaire. Les relevés doivent se faire prioritairement dans la zone du Parc Naturel Régional de la Corse avec lequel l’Agence a conventionné et qui s’implique dans la mise en œuvre d’une politique de développement durable. Concernant les dépôts de dossiers des candidatures pour obtenir le label, il n’existe pas véritablement de date limite. Les structures liées à l'environnement comme la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement) devront émettre un avis sur de la solidité de la demande et transmettre celle-ci. Il faudra donc patienter encore quelques années avant que la Corse ne rejoigne le Parc naturel régional du Vercors ou encore le Parc national des Cévennes.